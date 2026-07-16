Argentinski izbornik igrao je s Livajom. Ovako je govorio o njemu: 'Pun snage, baš moćan'

Argentina je sredila Englesku u polufinalu Svjetskog prvenstva 2-1 i izborila nedjeljno finale sa Španjolskom. Lionel Scaloni (48) na klupi "gauča" radi fenomenalne stvari, a zanimljivo je kako je jedno vrijeme dijelio svlačionicu s kapetanom Hajduka Markom Livajom (32) i to u Atalanti. To je bilo u sezoni 2012/13. kada je Scaloni imao 34 godine i bio u smiraju karijere, a Livaja je imao tek 19.

Foto: Agustin Marcarian

Posebno je Scaloni pohvalio Livaju u njegovom debiju protiv Catanije kada je sadašnji kapetan "bijelih" u 82. minuti zamijenio Germana Denisa. Scaloni i Livaja zajedno su odigrali osam utakmica u Atalanti, odnosno, 420 minuta su proveli zajedno na terenu.

- Znam da klub teži pomlađivanju i stvaranju kvalitetne momčadi za budućnost. Dolazak Livaje je u tom kontekstu sjajan posao i uvjeren sam da će nam taj igrač vrlo brzo pokazati koliko vrijedi. Livaja je pun snage, fizički je baš moćan igrač i svi smo uvjereni da će nam mnogo pomoći - rekao je Scaloni nakon te utakmice.

Livaju je put dalje odveo u Rubin Kazan, kasnije Empoli, Las Palmas, AEK pa Hajduk. Scaloni je zadnju sezonu kao nogometaš odradio 2014/15. upravo za Atalantu te se umirovio. Sada ima priliku Argentinu drugi put odvesti na vrh svijeta.