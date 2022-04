Argentinski nogometaš zgrozio sve: Supruga ga uhvatila kako ju vara, on ju udario autom!

Argentinski nogometaš Eduardo Salvio (31) je prije 12 godina potpisao za Atletico Madrid koji je jako puno očekivao od njega. Tamo mu se zvjezdice nisu poklopile, ali veliki trag ostavio je u Benfici gdje je u sedam godina odigrao 266 utakmica te zabio 62 gola uz 56 asistencija. Za Argentinu je igrao 14 puta, a bio je i na SP-u u Rusiji gdje je nastupio protiv Hrvatske.

Danas je član Boce Juniors, a u medijima se nije pojavio zbog nekog spektakularnog gola ili poteza, već zbog trenutka ludila i problema sa zakonom.

Kako pišu argentinski mediji, a prenose svjetski mediji, Salvio je automobilom pregazio svoju suprugu Magali Aravenu koja je zapravo njega uhvatila u nevjeri s drugom ženom.

Supruga je navodno pratila njegov automobil gdje ga je i zatekla na djelu s drugom ženom.

Ono što se dalje dogodilo zgrozilo je javnost. Nogometaš Boce je automobilom pregazio svoju suprugu i pobjegao.

Od tada mu je nestao svaki trag, a policija se dala u potragu za njim. Nesretna žena završila je u bolnici s ozljedama, još nije poznato s kakvim posljedicama.

Riječ je o manekenki i poslovnoj ženi koja je u braku sa Salvijom od 2010. godine. Imaju dvoje djece, a u prosincu 2020. godine objavili su kako se rastaju. No, odlučili su dati novu šansu svojoj ljubavi, a to je, nažalost, dovelo do ovoga.

