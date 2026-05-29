Popis Argentine za SP: Izvisili realovac i zločesti dečko Benfice

Točno u ponoć po hrvatskom vremenu svjetski nogometni prvaci objavili su popis 26 igrača za predstojeće Svjetsko prvenstvo u Americi. Argentinski izbornik Lionel Scaloni pritom je odlučio kako među njima neće biti realovac Franco Mastantuono, kao ni Gianluca Prestianni, igrač Benfice koji je dospio u središte svjetske pozornosti zbog rasističkog vrijeđanja Viniciusa na utakmici Lige prvaka, zbog čega ga je Uefa suspendirala na šest utakmica.

Među odabranima je uvjerljivo najviše nogometaša madridskog Atlética, čak šest (svi u kadru Diega Simeonea), a iz domaće lige upali su po jedan predstavnik Boca Juniorsa (Leandro Paredes) i River Platea (Gonzalo Montiel), čak i predstavnik brazilskog Palmeirasa José Manuel López. Najveća je zvijezda, dakako, Lionel Messi, koji će nastupiti na šestom Mundijalu. Najneiskusniji putnik je Valentín Barco, veznjak Strasbourga koji je izbacio Rijeku iz Konferencijske lige, sa svega dva nastupa i jednim golom.

Argentinci će otvoriti SP 17. lipnja od 3 sata ujutro po hrvatskom vremenu protiv Alžira u Kansas Cityju, 22. lipnja u Dallasu ih čeka Austrija, a 28. lipnja od 4 ujutro protivnik im je debitant Jordan.

Popis Argentine za Svjetsko prvenstvo

golmani: Emiliano Martínez (Aston Villa), Juan Musso (Atlético), Gerónimo Rulli (Marseille)

braniči: Leonardo Balerdi (Marseille), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atlético)

veznjaci: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea)

napadači: Nicolás González (Atlético), Thiago Almada (Atlético), Julián Álvarez (Atlético), Lionel Messi (Inter Miami), Giuliano Simeone (Atlético), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter)