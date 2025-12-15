Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZASLUŽENO

Arina Sabalenka proglašena najboljom tenisačicom godine

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Arina Sabalenka proglašena najboljom tenisačicom godine
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

Najboljim parom proglašene su Čehinja Katerina Siniakova i Amerikanka Taylor Townsend nakon što su osvojile Australian Openu, a stigle su i do finala US Opena

Bjeloruska tenisačica Arina Sabalenka (27) proglašena je WTA igračicom godine nakon što je cijelu 2025. provela na vrhu ljestvice, objavilo je u ponedjeljak vodeće tijelo ženskog tenisa.

Prva tenisačica svijeta je proglašena najboljom drugu godinu uzastopce, postavši tek treća igračica u posljednjih 15 godina koja je osvojila nagradu više od jednom. Slavila je s gotovo 80 posto glasova međunarodnih teniskih novinara.

Foto: Instagram

Tijekom ove godine Bjeloruskinja je osvojila četiri turnira, pri čemu i US Open, izborila ukupno devet finala, ostvarila 63 pobjede, te postavila novi rekord u novčanim nagradama u jednoj sezoni osvojivši 15 milijuna dolara. Sezonu je završila sa 63 pobjede i 12 poraza.

ODMOR IZ SNOVA FOTO Gem, set, meč i - tangice! Najbolja tenisačica svijeta mami poglede u oskudnim izdanjima
FOTO Gem, set, meč i - tangice! Najbolja tenisačica svijeta mami poglede u oskudnim izdanjima

Najboljim parom proglašene su Čehinja Katerina Siniakova i Amerikanka Taylor Townsend nakon što su osvojile Australian Openu, a stigle su i do finala US Opena.

Igračica koja je najviše napredovala je Amerikanka Amanda Anisimova. Amerikanka je stigla do pet finala, osvojivši prve WTA 1000 naslove u karijeri u Dohi i Pekingu, te se plasirala u svoja prva Grand Slam finala na Wimbledonu i US Openu.

Povratnica godine je Švicarka Belinda Benčić, koja se vratila tenisu nakon pauze od 13 meseci zbog poroda, dok je 19-godišnja Kanađanka Viktorija Mboko proglašena za novakinju godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Fatalna pravnica na Rujevici je mamila poglede. Gdje je sad?
FOTO: VATRENA ŠPANJOLKA

Fatalna pravnica na Rujevici je mamila poglede. Gdje je sad?

Francuski veznjak Nais Djouahra ljetos je napustio Rijeku po isteku ugovora i otišao u Portugal bez odštete. S njim je i njegova djevojka Yasmina, zaljubljenica u životinje, putovanja i zdrav život
FOTO Slavna Ruskinja upoznala slavnog pjevača i otišla iz tenisa. Evo kako sada izgleda
ANA KURNJIKOVA

FOTO Slavna Ruskinja upoznala slavnog pjevača i otišla iz tenisa. Evo kako sada izgleda

Nekadašnja teniska zvijezda i jedna od najglamuroznijih sportašica svijeta, Ana Kurnjikova (44), godinama se uspješno skriva od očiju javnosti, posvetivši se mirnom obiteljskom životu. Ima troje djece sa slavnim pjevačem Enriqueom Iglesiasom
Prva tenisačica koja je povećala grudi pridružila se platformi za odrasle: 'Da, veće su, ali igram'
FOTO: IZAZVALA JE POMPU

Prva tenisačica koja je povećala grudi pridružila se platformi za odrasle: 'Da, veće su, ali igram'

Tenisačica Océane Dodin šokirala je svijet operacijom povećanja grudi! Prva aktivna igračica koja je to učinila izazvala je lavinu komentara i otvorila tabu temu prava sportašica na vlastito tijelo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025