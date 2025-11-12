Obavijesti

ODMOR IZ SNOVA

FOTO Gem, set, meč i - tangice! Najbolja tenisačica svijeta mami poglede u oskudnim izdanjima

Najbolja tenisačica svijeta, Arina Sabaljenka, zamijenila je buku teniskih terena umirujućim šumom valova. Nakon naporne, ali iznimno uspješne sezone koju je okrunila titulom na US Openu i završila kao neprikosnoveni broj jedan na svjetskoj ljestvici, bjeloruska zvijezda pobjegla je na zasluženi odmor na egzotične Maldive
Fotografije koje je Sabaljenka podijelila prikazuju idilične prizore po kojima su Maldivi poznati: tirkizno more, bijeli pijesak i besprijekorno plavo nebo. Pozirajući u kupaćem kostimu, prva tenisačica svijeta pokazala je zavidnu figuru. Uz jednostavan, ali efektan opis "Vrijeme za uživanje", dala je do znanja da su reket i loptice trenutno daleko od njenih misli. | Foto: Instagram
1/37
