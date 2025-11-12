FOTO Gem, set, meč i - tangice! Najbolja tenisačica svijeta mami poglede u oskudnim izdanjima

Najbolja tenisačica svijeta, Arina Sabaljenka, zamijenila je buku teniskih terena umirujućim šumom valova. Nakon naporne, ali iznimno uspješne sezone koju je okrunila titulom na US Openu i završila kao neprikosnoveni broj jedan na svjetskoj ljestvici, bjeloruska zvijezda pobjegla je na zasluženi odmor na egzotične Maldive
Fotografije koje je Sabaljenka podijelila prikazuju idilične prizore po kojima su Maldivi poznati: tirkizno more, bijeli pijesak i besprijekorno plavo nebo. Pozirajući u kupaćem kostimu, prva tenisačica svijeta pokazala je zavidnu figuru. Uz jednostavan, ali efektan opis "Vrijeme za uživanje", dala je do znanja da su reket i loptice trenutno daleko od njenih misli.
| Foto: Instagram
"Sada je vrijeme da odem na Maldive, popijem tekilu i razmislim o svojoj sezoni, ponašanju i emocijama. Smatram da je sve bilo odlično, ali uvijek mogu biti bolja i želim iduće godine nastaviti napredovati", poručila je Sabaljenka nakon završetka sezone.
Ovaj odmor za nju predstavlja mnogo više od pukog izležavanja na suncu. To je prilika za potpuni "reset" – fizički i mentalni oporavak od sezone koja je bila ispunjena golemim pritiskom, velikim pobjedama, ali i emocionalnim izazovima
Ova godina ostat će zlatnim slovima upisana u karijeri Arine Sabalenke. Osvajanje prestižnog US Opena i osiguranje pozicije broj jedan na WTA ljestvici vrhunac su njenog dosadašnjeg puta. Ipak, put do vrha bio je posut trnjem, a Sabaljenka je poznata po svojoj emocionalnoj i strastvenoj igri koja ponekad uzima danak.
Iako su Maldivi kruna njenog odmora na kraju sezone, Sabaljenka je tijekom 2025. godine pronalazila vrijeme za kraće pauze kako bi se oporavila od turnirskih napora. Svaki odmor bio je prilagođen trenutku i raspoloženju.
Nakon bolnog poraza u polufinalu Wimbledona u srpnju, Sabaljenka je utjehu i mir pronašla u Grčkoj. Sa svojim dečkom Georgiosom Frangulisom provela je nekoliko dana na popularnom Mikonosu. Bio je to bijeg potreban da se zacijele rane i prikupi snaga za američku turneju koja je uslijedila.
Samo dva mjeseca kasnije, u rujnu, ponovno se vratila u Grčku, ali ovog puta povod je bio slavljenički. Nakon što je pokorila New York i podigla pobjednički trofej na US Openu, uslijedio je romantični odmor na kojem je sa svojim partnerom proslavila najveći uspjeh u karijeri.
Neposredno prije završnice sezone, u listopadu, Sabaljenka je iskoristila priliku za kratki odmor u Dubaiju. Tamo se družila s dobrom prijateljicom i kolegicom s Toura, španjolskom tenisačicom Paulom Badosom.
