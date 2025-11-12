FOTO Gem, set, meč i - tangice! Najbolja tenisačica svijeta mami poglede u oskudnim izdanjima

Nakon bolnog poraza u polufinalu Wimbledona u srpnju, Sabaljenka je utjehu i mir pronašla u Grčkoj. Sa svojim dečkom Georgiosom Frangulisom provela je nekoliko dana na popularnom Mikonosu. Bio je to bijeg potreban da se zacijele rane i prikupi snaga za američku turneju koja je uslijedila. | Foto: Instagram