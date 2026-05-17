Obavijesti

Sport

Komentari 0
NIJE BILO TUČE

Armada upala u Pulu, policija spriječila još jedan veliki sukob

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Armada upala u Pulu, policija spriječila još jedan veliki sukob
Foto: screenshot/facebook

Armada stigla u Pulu tražeći sukob s Demonima, policija ih spriječila! Građani su brzo pozvali policiju koja je reagirala na vrijeme i do sukoba nije došlo

Admiral

Nekoliko sati prije početka utakmice Istre i Rijeke spriječen je veliki incident. Naime, 50-ak pripadnika Armade ušlo je u Pulu bez nadzora policije gdje su tražili sukob s domaćim ultrasima, Demonima. Ipak, građani su brzo reagirali i dojavili da skupina huligana hoda bez nadzora pa je policija uspjela reagirati prije sukoba.

Šest policijskih vozila nalazi se ispred restorana gdje policija provodi kontrolu navijača pristiglih na utakmicu. Hrvatska policija tijekom ovog je tjedna već spriječila dva sukoba između Armade i Bad Blue Boysa uoči finala Kupa u Osijeku, a sada je spriječen i mogući obračun s Demonima.

Utakmica počinje u 18.45 na Aldo Drosini, ali nema neki bitan rezultatski značaj. Rijeka pobjedom ima priliku zgrabiti treće mjesto, ali svakako je osigurala Europu. Jasno je da su tenzije povišene jer Istra i Rijeka igraju Derbi della Učka te će svakako igrati za prestiž i da donesu sreću svojim navijačima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Nakon 211 dana se vratili na mjesto svadbe, sad je trudna
ZLATNA HRVATSKA OLIMPIJKA

FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Nakon 211 dana se vratili na mjesto svadbe, sad je trudna

Barbara Matić Đinović i Filip Đinović očekuju prvo dijete! Nakon romantičnog vjenčanja u Splitu i Beogradu, sretni par proživljava najljepše trenutke svog života
Hrgović 'prebio' Allena u samo tri runde, kut ga spasio velikih batina. Dominacija 'El Animala'
VIDEO: BRZA POBJEDA

Hrgović 'prebio' Allena u samo tri runde, kut ga spasio velikih batina. Dominacija 'El Animala'

Velika i lagana pobjeda Filipa Hrgovića protiv Allena. Nije Englez ništa mogao, primao je teške udarce i u trećoj rundi je njegov kut bacio ručnik. Hrgović je spreman za sljedeći izazov
Kovačević uoči Slavena uzeo trojicu juniora. Za 'modre' će debitirati sin hrvatske legende?
SLAVEN - DINAMO (NEDJELJA, 16 SATI)

Kovačević uoči Slavena uzeo trojicu juniora. Za 'modre' će debitirati sin hrvatske legende?

Mario Kovačević protiv Slavena će odmarati McKennu, Zajca i Mišića, a priključio je juniore Radnića, Brundića i - Nikolasa Šimića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026