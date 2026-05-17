Armada upala u Pulu, policija spriječila još jedan veliki sukob

Nekoliko sati prije početka utakmice Istre i Rijeke spriječen je veliki incident. Naime, 50-ak pripadnika Armade ušlo je u Pulu bez nadzora policije gdje su tražili sukob s domaćim ultrasima, Demonima. Ipak, građani su brzo reagirali i dojavili da skupina huligana hoda bez nadzora pa je policija uspjela reagirati prije sukoba.

Šest policijskih vozila nalazi se ispred restorana gdje policija provodi kontrolu navijača pristiglih na utakmicu. Hrvatska policija tijekom ovog je tjedna već spriječila dva sukoba između Armade i Bad Blue Boysa uoči finala Kupa u Osijeku, a sada je spriječen i mogući obračun s Demonima.

Utakmica počinje u 18.45 na Aldo Drosini, ali nema neki bitan rezultatski značaj. Rijeka pobjedom ima priliku zgrabiti treće mjesto, ali svakako je osigurala Europu. Jasno je da su tenzije povišene jer Istra i Rijeka igraju Derbi della Učka te će svakako igrati za prestiž i da donesu sreću svojim navijačima.