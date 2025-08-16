Obavijesti

Sport

Komentari 0
TRENER LIVERPOOLA

Arne Slot: Rezultat je 2-2, 20 minuta prije kraja... Obično bih prvo tražio Dioga Jotu na klupi

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Arne Slot: Rezultat je 2-2, 20 minuta prije kraja... Obično bih prvo tražio Dioga Jotu na klupi
3
Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Ovdje sam godinu dana i čuo sam You'll Never Walk Alone puno puta, ali ovo kako su ga danas pjevali je bilo jako moćno, a navijači su danas prije utakmice, tijekom utakmice, u 20. minuti i nakon utakmice bili nevjerojatni, kaže Slot

Nogometaši Liverpoola pobijedili su Bournemouth 4-2 u prvom kolu Premier lige na Anfieldu. Bilo je svega na utakmici, a do 88. minute je rezultat bio 2-2. Ipak, tada se ukazao Federico Chiesa i zabio za vodstvo domaćina, a trener Arne Slot sjetio se nakon utakmice nedavno preminulog igrača "redsa" Dioga Jote

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Shrvani suigrači i obitelj se posljednji put oprostili od poginulih Dioga Jote i Andrea 01:04
Shrvani suigrači i obitelj se posljednji put oprostili od poginulih Dioga Jote i Andrea | Video: 24sata Video

- Govorili smo o nogometu, a trebamo govoriti koliko je impresivno i moćno bilo ovo današnje odavanje počasti. Ovdje sam godinu dana i čuo sam You'll Never Walk Alone puno puta, ali ovo kako su ga danas pjevali je bilo jako moćno, a navijači su danas prije utakmice, tijekom utakmice, u 20. minuti i nakon utakmice bili nevjerojatni - rekao je trener Liverpoola i dodao:

Liverpool v Bournemouth - Premier League - Anfield
Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

- Rekao sam i igračima... Obično kod 2:2, 20 minuta prije kraja, prvi igrač kojeg bih tražio bio bi Diogo. Ali sada ga nisam mogao pronaći. Iz užasnih razloga. 

Liverpool v Bournemouth - Premier League - Anfield
Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Podsjetimo, Jota i njegov brat Andre Silva poginuli su 3. srpnja u prometnoj nesreći u Španjolskoj. Liverpool je u njegovu čast povukao dres s brojem 20 iz upotrebe. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Hajduk produžio s talentiranim krilom, Dinamo prodao Darija Špikića
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Hajduk produžio s talentiranim krilom, Dinamo prodao Darija Špikića

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livakovića su ponudili Realu?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livakovića su ponudili Realu?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči
UJEDINILE SNAGE

FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči

Paige vanZant (30) i Maryna Moroz (33) zvijezde su ženskog MMA sporta. Dok je Paige odavno napustila UFC i okušala se u natjecanju u šamaranju, Maryna je još u toj organizaciji. No jedna i druga fokusirale su se i na snimanja u oskudnim odjevnim kombinacijama. Nedavno su skupa snimile video sličnog sadržaja koji je mnoge ostavio bez teksta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025