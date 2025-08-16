Arne Slot: Rezultat je 2-2, 20 minuta prije kraja... Obično bih prvo tražio Dioga Jotu na klupi

Nogometaši Liverpoola pobijedili su Bournemouth 4-2 u prvom kolu Premier lige na Anfieldu. Bilo je svega na utakmici, a do 88. minute je rezultat bio 2-2. Ipak, tada se ukazao Federico Chiesa i zabio za vodstvo domaćina, a trener Arne Slot sjetio se nakon utakmice nedavno preminulog igrača "redsa" Dioga Jote.

- Govorili smo o nogometu, a trebamo govoriti koliko je impresivno i moćno bilo ovo današnje odavanje počasti. Ovdje sam godinu dana i čuo sam You'll Never Walk Alone puno puta, ali ovo kako su ga danas pjevali je bilo jako moćno, a navijači su danas prije utakmice, tijekom utakmice, u 20. minuti i nakon utakmice bili nevjerojatni - rekao je trener Liverpoola i dodao:

- Rekao sam i igračima... Obično kod 2:2, 20 minuta prije kraja, prvi igrač kojeg bih tražio bio bi Diogo. Ali sada ga nisam mogao pronaći. Iz užasnih razloga.

Podsjetimo, Jota i njegov brat Andre Silva poginuli su 3. srpnja u prometnoj nesreći u Španjolskoj. Liverpool je u njegovu čast povukao dres s brojem 20 iz upotrebe.