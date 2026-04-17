FOTO Nitko nije znao za ovu kosovsku navijačicu. Kamerman ju je snimio. Sad je prate tisuće

Marigona Gona, navijačica s Kosova, postala je internetska senzacija nakon što ju je kamera uhvatila na utakmici Eurolige. Njezin profil eksplodirao je, a ona je odlučila prigrliti popularnost koju je stekla preko noći
Jedan pogled u kameru tijekom utakmice Eurolige bio je dovoljan da Marigona Gona, 24-godišnjakinja s Kosova, preko noći postane internetska senzacija.
Jedan pogled u kameru tijekom utakmice Eurolige bio je dovoljan da Marigona Gona, 24-godišnjakinja s Kosova, preko noći postane internetska senzacija.
Sve je počelo u studenom prošle godine na utakmici Eurolige između Olympiacosa i Asvela. U jednom trenutku, kamera je uhvatila Marigonu na tribinama, a snimka se munjevito proširila društvenim mrežama
U samo nekoliko sati, njezin Instagram profil eksplodirao je s nekoliko tisuća na više od 100.000 pratitelja, a danas broji preko 315.000.
Iako je u početku bila zbunjena, odlučila je iskoristiti priliku i svoj profil učiniti javnim.
Talijanski košarkaški savez prošle ju je godine imenovao ambasadoricom završnice talijanskog kupa.
Porijeklom je iz Kosova i Metohije, odrasla je u Grčkoj, a dio života provela je i u Njemačkoj gdje se školovala za medicinsku sestru.
Danas živi u Grčkoj gdje ju se često može vidjeti na utakmicama Olympiacosa, košarkaškim i nogometnim.
Poslije meča sam otišla kući i ništa nisam razumijela. Nastao je kaos, prijatelji su mi rekli što se dogodilo. Navijam za Olympiacos jer je moj dečko lud za tim klubom. Omiljeni igrač mi je Saša Vezenkov. Zbog Olympiacosa smo se i preselili u Grčku, došli smo tu na odmor i pogledali smo utakmicu, svidjelo mi se i odlučili smo ostati, rekla je Marigona nakon utakmice koja joj je promijenila život.
Jedna grčka televizija zvala ju je u emisiju 'Sljedeći grčki top model', ali odbila je.
'Mislim da ovakvi programi smanjuju osobnost žena i žrtvuju ih na oltaru televizijskog gledanja. Istina je da vanjska ljepota ima pozitivan utjecaj na svijet, ali nisam očekivala da će to postati nešto što se može potrošiti i izgubiti', kaže Marigona.
Voli život na visokoj nozi, a voli ga i podijeliti s pratiteljima. Pa tako mogu vidjeti kako je Marigona velika ljubiteljica u putovanja, posjetila je Dubai i SAD, vozila se helikopterom.
Obožava košarku i Olympiacos, a nakon što su je mnogi vidjeli na televiziji, prozvali su je kraljicom Eurolige.
Ipak, iza kulisa slave, Marigona vodi tešku pravnu bitku. Prema pisanju grčkih medija, uhićena je u prosincu 2023. godine jer nije imala valjanu dozvolu za boravak.
Vlasti su joj izdale nalog da u roku od mjesec dana dobrovoljno napusti zemlju, no ona je odlučila ostati i boriti se protiv deportacije. Tvrdi da u Grčkoj živi od 2018. godine, gdje je radila kao dadilja i u ugostiteljstvu, a situaciju joj dodatno komplicira činjenica da Kosovo nema konzularno predstavništvo u Grčkoj.
