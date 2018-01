Arpad strašni! Stigao avionom u 14.30 i srušio jake Francuze

U fenomenalnoj utakmici Španjolske i Francuske (27-23) gdje je i ta moćna Francuska doživjela krah, Španjolci su igrali impresivnu obranu. I sve ono što bi prošlo iza leđa 'kamene' defenzive, pokupio bi sjajni golman Corrales.

Francuzi su imali i četiri sedmerca, ali realizirali su tek jedan! Razlog? Arpad Šterbik. Legendarni golman ušao je u 39. godinu života, ali i dalje radi čuda na golu. Nije bio u planu izbornika Jordija Ribere, no zbog ozljede Pereza De Vargasa Šterbik je pozvan za završnicu Eura.

- Bio sam kod doktora na pregledu u Skoplju i sjedio u čekaonici. Bilo je oko 10:30 sati kad mi je zazvonio mobitel. Rekli su mi da me trebaju i već u 14:30 sam bio na avionu. Došao sam na večeru, malo se odmorio i evo me - rekao nam je legendarni golman pa nastavio:

- Nisam se stigao vidjeti s prijateljima jer sam iz Skoplja stigao u Ljubljanu pa odmah morao za Zagreb. Ali, bit će vremena za sve.

On je u karijeri osvojio dvije bronce u dresu Jugoslavije, a sa Španjolskom broncu i srebro. Uskoro će promijeniti i klub, naime, iz makedonskog će Vardara otići u mađarski Veszprem, sad već bivši klub našeg Mirka Alilovića.

Po pitanju naše reprezentacije ima samo riječi hvale.

- Šteta za njih, žao mi ih je. Cijeli turnir je bio jako izjednačen i onda kad ostaneš bez Domagoja Duvnjaka, to je veliki udarac. To je kao da Makedoniji uzmete Lazarova, nama Entrerriosa ili Francuzima Karabatića. To je golemi hendikep. Ali ne brinem se ja za Hrvatsku. Ima tu jako puno dobrih mladih igrača i ne sumnjam da će sljedećih godina biti u vrhu - govori Arpad.

Izluđivao je Francuze skidajući penale, vidi se da je spreman i da su godine kod njega tek - broj.

- Zdrav sam, imam motiva, tako da ću igrati dok će mi se dati. Čudno je to, skoro sam star kao i neki trener. Evo, Dinart je samo dvije godine od mene stariji. No, pokušavam pomoći mlađima - kaže Šterbik za kraj.

Tema: Europsko rukometno prvenstvo 2018.