Southampton je šokirao Arsenal s 2-1 u četvrtfinalu FA Kupa i izbacio ih iz prestižnog engleskog natjecanja. Stewart i Charles osigurali su pobjedu i slavlje domaćih, dok je za 'topnike' zabio Gyökeres
Arsenal ispao od drugoligaša!
Igrači drugoligaša Southamptona senzacionalno su na svom terenu svladali vodeći sastav Premier lige Arsenal sa 2-1 u četvrtfinalu engleskog nogometnog FA Kupa te se pridružili Manchester Cityju i Chelseaju u polufinalu.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
U prvom poluvremenu je Stewart (36') doveo domaće u prednost, Gyokeres (68') je sredinom nastavka poravnao na 1-1, ali je Charles (85') pred kraj dvoboja zabio za veliko slavlje domaćih navijača.
Ranije u subotu je Manchester City s uvjerljivih 4-0 nadigrao Liverpool, dok je Chelsea bio još uvjerljiviji protiv trećeligaša Port Valea svladavši ga sa 7-0. West Ham United i Leeds United svoj će četvrtfinalni susret odigrati u nedjelju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+