FOTO Zbog supruga je prešla na islam, a optužili su ju da zbog njene 'magije' on ne igra za BiH

Marijana Ahmedhodžić, supruga nogometaša Anela Ahmedhodžića, bila je u centru skandala jer Anel nije igrao za BiH. Nakon što se Anel povukao iz reprezentacije, njegov otac ju je javno optužio da je ona kriva
Javna prepucavanja započela su nakon što je Anel Ahmedhodžić objavio da se povlači iz reprezentacije Bosne i Hercegovine. Njegov otac, Mirsad, nije gubio vrijeme te je za glavnog krivca odmah proglasio svoju snahu Marijanu. Optužbe koje je iznio u javnost bile su šokantne i duboko osobne.
| Foto: instagram
Foto: instagram
| Foto: instagram
Tvrdio je da je Marijana "bacila crnu magiju" na Anela kako bi ga kontrolirala i odvojila od roditelja.
| Foto: instagram
Mirsad se nije zaustavio na tome. U nizu objava na društvenim mrežama, doveo je u pitanje i Anelovo očinstvo nad sinom Isakom, javno savjetujući sinu da napravi DNK test. Tvrdio je da Marijana loše utječe na Anelovu karijeru te da je isključivo ona kriva što nije iskoristio sav svoj potencijal. Sukob je eskalirao do te mjere da se Anelov otac praktički odrekao sina.
| Foto: instagram
Marijana Cecilija Mašić, danas Ahmedhodžić, udala se za Anela 2022. godine, a par je godinu kasnije dobio sina Isaka. Prije udaje živjela je u Danskoj, a njezina veza s Anelom od početka je bila ozbiljna. Ono što je posebno zanimljivo jest da je 2023. godine odlučila prijeći na islam u sarajevskoj Istiklal džamiji, uzevši pritom ime Nisa.
| Foto: instagram
Nakon višemjesečne šutnje, suočena s lavinom uvreda i prijetnji, Marijana Ahmedhodžić oglasila se na društvenim mrežama, a kasnije i u intervjuu za švedski Expressen.
| Foto: instagram
Njezine riječi odražavale su nevjericu i bol zbog svega što je njezina obitelj proživljavala.
| Foto: instagram
"Šokirana sam i tužna zbog užasnih poruka i napada koje dobivam od ljudi koji misle da sam ja razlog zašto Anel više ne želi igrati za Bosnu. Nikad nisam imala ništa s tim. On je svoj čovjek s vlastitim izborima. Nikad nisam i neću govoriti o bilo čemu kada je u pitanju njegov nogometni život."
| Foto: instagram
Foto instagram
Dok njegov otac i dio javnosti upiru prstom u nju, i Anel i Marijana tvrde da je istina potpuno drugačija.
| Foto: instagram
Foto instagram
Anel je stao u čvrstu obranu svoje supruge, nazivajući očeve izjave lažima i maltretiranjem. Kao prave razloge odlaska iz reprezentacije naveo je loš tretman, miješanje politike u sport i, konačno, medijski linč usmjeren prema njegovoj obitelji.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram