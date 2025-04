Arsenal napravio Realu što nije nitko nikad, Rice srušio rekord Lige prvaka: 'Neću spavati...'

Arsenal je ove sezone zabio 21 gol iz prekida u svim natjecanjima, ne računajući penale. Nijedna momčad iz Premiershipa nije zabila više. "Topnici" su u razmontiranju Reala u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka (3-0) bili nevjerojatno efikasni, pogotovo Declan Rice, koji je dvama golovima iz slobodnjaka bacio Emirates u delirij. I postao prvi igrač koji je zabio dva gola u utakmici Lige prvaka na ispadanje.

Pokretanje videa... 00:46 Marca objavila veliku vijest: Real ozbiljno razmišlja o novom ugovoru za kapetana Modrića! | Video: 24sata/Video

"Twice as Rice" (dvaput kao Rice), piše u naslovnoj fotografiji Daily Maila koji se divi potezima 26-godišnjaka, najblistavijom utakmicom od transfera iz West Hama vrijednog 116,6 milijuna eura.

Arsenal nikad nije bio prvak Europe, s druge je strane imao prekaljenog giganta u ovom natjecanju, klub koji nikad, pa ni sad, ne treba otpisati, ali ovaj rezultat doista nitko nije očekivao. Real je, inače, pobijedio 111 klubova u Ligi prvaka, ali među njima nije Arsenal. Igrali su u osmini finala 2005/06., "topnici" su prošli pobjedom 1-0 u Madridu i remijem bez golova kod kuće.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

Rice: Mobitel mi je poludio

- Ne znam hoće li mi ikad ovo sjesti u glavu. Uzeo sam mobitel i poludio je. Zabio sam prvi slobodnjak i bio je poseban, a onda je ušao i drugi. Imao sam samopouzdanja i bez riječi sam. Pobjeda nad Realom, ovo je velika noć za nas. Ali trener nam je rekao, čak i nakon 3-0, da imaju strašnu kvalitetu i da se na Bernabeuu događaju posebne stvari. Ipak, želimo do polufinala - rekao je Rice i nastavio o golovima:

- Dogovarali smo se za ubačaja, a onda mi je Bukayo rekao da probam ako se dobro osjećam, pomislio sam: pa hoću. Nije imalo smisla ubaciti iz tog kuta. To je bila čarolija. Trener za prekide me hvali, ali govorio mi je da ubacim, haha! Kod drugog sam pomislio: toliko to treniram, imao sam samopouzdanja, čak i da ode preko prečke ne bi mi bilo bitno. Želimo osvojiti ovo natjecanje, ali moramo ići utakmicu po utakmicu. Mislim da neću spavati večeras...

Foto: Matthew Childs

Nevjerojatan je podatak da Realu u nokaut-fazi elitnog klupskog natjecanja u zadnjih 21 godinu nitko nije uputio više udaraca u okvir gola, čak 11, koliko je 2009. imao i Liverpool.

Inače, Luka Modrić je prvi put zaigrao na Emiratesu još 23. kolovoza 2006. s Dinamom u kvalifikacijama Lige prvaka, 34 dana prije nego što se rodio njegov suparnik Myles Lewis-Skelly. On je s 18 godina i 194 dana bio drugi najmlađi Englez u četvrtfinalu Lige prvaka nakon Judea Bellinghama, koji je 2021. igrao sa 17 godina i 281 danom.

Statistika Arsenal - Real Madrid 3-0

Foto: Sofascore za 24sata