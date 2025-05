Arsenal nudi 100 milijuna eura za slovenskog napadača!

Londonski Arsenal spreman je ponuditi RB Leipzigu sto milijuna eura odštete za slovenskog golgetera Benjamina Šeška (21), objavili su britanski mediji.

Sportski direktor "topnika" Andrea Berta (53) već se je sastao s predstavnicima njemačkog kluba, kojemu se ne žuri prodati Šeška budući da mu ugovor vrijedi do lipnja 2029. godine. No, može se aktivirati odštetna klauzula koja bi trebala iznositi oko 80 milijuna eura. Uprava Arsenala spremna je ići i preko tog iznosa, jer vjeruju u ogromni igrački potencijal slovenskog reprezentativca, koji je ove sezone upisao 21 pogodak i šest asistencija.

"Topnici" su završili na drugom mjestu u Premiershipu, te su zaustavljeni u polufinalu Lige prvaka. No, uprava i trener Mikel Arteta (43) odlučni su u tome da se igrački pojačaju kako bi na domaćem planu te u Europi mogli otići do kraja, i zato neće žaliti novca da to ostvare, tvrde britanski mediji.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Benjamin Šeško je kao 16-godišnjak u ljeto 2019. godine prešao iz Domžala u austrijski Red Bull Salzburg za dva i pol milijuna eura. Nakon četiri sezone u Austriji u srpnju 2023. prelazi u sestrinski klub, njemački Leipzig, koji je za njega platio odštetu u iznosu od 24 milijuna eura. Slovenski izbornik Matjaž Kek uveo ga je u reprezentaciju 2021. kad je imao 18 godina i dosad je u nacionalnom dresu odigrao 41 utakmicu te je ubilježio 16 pogodaka i šest asistencija.