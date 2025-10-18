Arsenal opet na vrhu prvenstva

Arsenal se vratio na vrh ljestvice Premier Lige nakon teške, ali ključne pobjede od 1:0 na gostovanju kod Fulhama. U utakmici koja neće ostati upamćena po ljepoti, junak "Topnika" bio je Leandro Trossard, čiji je gol u drugom poluvremenu osigurao tri boda i povećao pritisak na konkurente u borbi za naslov.

Artetina frustracija i blijedo prvo poluvrijeme

Unatoč pobjedi, put do nje bio je sve samo ne lagan. Prvo poluvrijeme na Craven Cottageu bilo je jedno od slabijih Arsenalovih izdanja ove sezone. Igra je bila spora, s neuobičajeno puno pogrešnih dodavanja i manjkom kreativnosti, posebice u završnoj trećini terena.

Foto: David Klein/REUTERS

Trener Mikel Arteta nije skrivao svoje nezadovoljstvo, a njegova frustracija kulminirala je u 31. minuti kada je iskoristio prekid zbog ozljede Toma Cairneyja kako bi okupio gotovo cijelu momčad uz aut-liniju i očitao im bukvicu.

Jedini svijetli trenutak za goste bio je poništeni gol Riccarda Calafiorija u 16. minuti, čiji je sjajan volej zaustavila zastavica pomoćnog suca zbog zaleđa. Fulham je u tim trenucima bio opasniji, no Arsenalova obrana, predvođena Gabrielom i Salibom, uspjela je sačuvati mrežu netaknutom, upisavši peti "clean sheet" u osam prvenstvenih utakmica.

Prekidi ponovno Arsenalovo tajno oružje

Kao i mnogo puta dosad, kada igra iz polja ne funkcionira, Arsenal e rješenje pronašao iz prekida. Ključni trenutak dogodio se u 58. minuti. Bukayo Saka izveo je ubojiti korner s desne strane, Gabriel je na prvoj vratnici bio najviši i glavom prebacio loptu, a na pravom se mjestu našao Leandro Trossard koji ju je koljenom pospremio u mrežu. Bio je to njegov treći gol sezone i čak 37. gol "Topnika" iz kornera od početka sezone 2023./24., nevjerojatnih 16 više od bilo koje druge momčadi.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Ubrzo nakon gola, Arsenal je mislio da je osigurao pobjedu kada je sudac Anthony Taylor dosudio penal c nad Sakom. Međutim, nakon četverominutne provjere VAR-a, Taylor je promijenio svoju odluku, procijenivši da je branič Fulhama Kevin ipak prvi stigao do lopte. Do kraja utakmice Viktor Gyökeres propustio je veliku priliku za povećanje vodstva, no Arsenal je uspio sačuvati minimalnu prednost.

U ostalim susretima, Brighton je s 2-1 bio bolji od Newcastlea, uz dva gola veterana Dannyja Welbecka. Luda utakmica viđena je na Selhurst Parku gdje su Crystal Palace i Bournemouth odigrali 3-3, a junak domaćih bio je Jean-Philippe Mateta s hat-trickom. Promovirani Sunderland nastavio je s odličnim igrama pobjedom od 2-0 nad posljednjeplasiranim Wolvesima, dok je Burnley pobjedom nad Leedsom (2-0) pobjegao iz zone ispadanja.

Arsenal sada ima 19 bodova, tri više od Manchester Cityja, te čeka ishod nedjeljnog derbija u kojem prvak Liverpool dočekuje Manchester United. "Topnici" se sada okreću obavezama u Ligi prvaka gdje ih u utorak očekuje domaći dvoboj protiv Atletico Madrida.