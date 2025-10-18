Obavijesti

Sport

Komentari 0
SLAVLJE TOPNIKA'

Arsenal opet na vrhu prvenstva

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Arsenal opet na vrhu prvenstva
3
Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Arsenal opet na vrhu Premier Lige! Trossardov gol donio pobjedu protiv Fulhama i povećao pritisak na konkurente. Arteta frustriran, no 'topnici' nastavljaju borbu za naslov

Arsenal se vratio na vrh ljestvice Premier Lige nakon teške, ali ključne pobjede od 1:0 na gostovanju kod Fulhama. U utakmici koja neće ostati upamćena po ljepoti, junak "Topnika" bio je Leandro Trossard, čiji je gol u drugom poluvremenu osigurao tri boda i povećao pritisak na konkurente u borbi za naslov. 

Artetina frustracija i blijedo prvo poluvrijeme

Unatoč pobjedi, put do nje bio je sve samo ne lagan. Prvo poluvrijeme na Craven Cottageu bilo je jedno od slabijih Arsenalovih izdanja ove sezone. Igra je bila spora, s neuobičajeno puno pogrešnih dodavanja i manjkom kreativnosti, posebice u završnoj trećini terena.

Premier League - Fulham v Arsenal
Foto: David Klein/REUTERS

Trener Mikel Arteta nije skrivao svoje nezadovoljstvo, a njegova frustracija kulminirala je u 31. minuti kada je iskoristio prekid zbog ozljede Toma Cairneyja kako bi okupio gotovo cijelu momčad uz aut-liniju i očitao im bukvicu.

Jedini svijetli trenutak za goste bio je poništeni gol Riccarda Calafiorija u 16. minuti, čiji je sjajan volej zaustavila zastavica pomoćnog suca zbog zaleđa. Fulham je u tim trenucima bio opasniji, no Arsenalova obrana, predvođena Gabrielom i Salibom, uspjela je sačuvati mrežu netaknutom, upisavši peti "clean sheet" u osam prvenstvenih utakmica.

Prekidi ponovno Arsenalovo tajno oružje

Kao i mnogo puta dosad, kada igra iz polja ne funkcionira, Arsenal e rješenje pronašao iz prekida. Ključni trenutak dogodio se u 58. minuti. Bukayo Saka izveo je ubojiti korner s desne strane, Gabriel je na prvoj vratnici bio najviši i glavom prebacio loptu, a na pravom se mjestu našao Leandro Trossard koji ju je koljenom pospremio u mrežu. Bio je to njegov treći gol sezone i čak 37. gol "Topnika" iz kornera od početka sezone 2023./24., nevjerojatnih 16 više od bilo koje druge momčadi.

Premier League - Fulham v Arsenal
Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Ubrzo nakon gola, Arsenal je mislio da je osigurao pobjedu kada je sudac Anthony Taylor dosudio penal c nad Sakom. Međutim, nakon četverominutne provjere VAR-a, Taylor je promijenio svoju odluku, procijenivši da je branič Fulhama Kevin ipak prvi stigao do lopte. Do kraja utakmice Viktor Gyökeres propustio je veliku priliku za povećanje vodstva, no Arsenal je uspio sačuvati minimalnu prednost.

U ostalim susretima, Brighton je s 2-1 bio bolji od Newcastlea, uz dva gola veterana Dannyja Welbecka. Luda utakmica viđena je na Selhurst Parku gdje su Crystal Palace i Bournemouth odigrali 3-3, a junak domaćih bio je Jean-Philippe Mateta s hat-trickom. Promovirani Sunderland nastavio je s odličnim igrama pobjedom od 2-0 nad posljednjeplasiranim Wolvesima, dok je Burnley pobjedom nad Leedsom (2-0) pobjegao iz zone ispadanja.

Arsenal sada ima 19 bodova, tri više od Manchester Cityja, te čeka ishod nedjeljnog derbija u kojem prvak Liverpool dočekuje Manchester United. "Topnici" se sada okreću obavezama u Ligi prvaka gdje ih u utorak očekuje domaći dvoboj protiv Atletico Madrida.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Dinamo - Osijek 2-1: Dinamovi stoperi riješili derbi, 'modri' se odvojili od Hajduka!
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Dinamo - Osijek 2-1: Dinamovi stoperi riješili derbi, 'modri' se odvojili od Hajduka!

'Modri' su već nakon 14 minuta imali 2-0 u neobičnom ozračju na Maksimiru, u 'grobnoj' tišini jer Boysi nisu navijali. Prvijence su dali McKenna i Dominguez, šansu je dobio Cardoso Varela
FOTO Nekad je vrijedio više od 100 milijuna eura, a sad mrtav pijan zavodi žene u Dubaiju
NESTAŠNI ENGLEZ

FOTO Nekad je vrijedio više od 100 milijuna eura, a sad mrtav pijan zavodi žene u Dubaiju

Zanimljivo, nedavno se Grealish našalio kako je trener u Everton David Moyes uveo policijski sat po kojem svi moraju biti u krevetu do 22 sata, ali u Dubaiju je partijao i do iza ponoći

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025