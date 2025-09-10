Arsenal stavlja dvojac od 54 milijuna eura na transfer listu

Dvojica krilnih napadača Arsenala, Brazilac Gabriel Jesus (28) i Belgijac Leandro Trossard (30), naći će se na transfer listi u zimskom prijelaznom roku, objavili su britanski mediji.

Trener Mikel Arteta u protekle tri sezone značajno se oslanjao na Jesusa i Trossarda, ali dolaskom švedskog golgetera Viktora Gyökeresa njih dvojica su postali višak.

"Topnici" su ovog ljeta potrošili blizu 300 milijuna eura na pojačanja. Najviše je novca potrošeno na dvojicu veznjaka, Martina Zubimendija i Eberechija Ezea, te centarfora Gyokeresa, koji je u prethodne dvije sezone u Sportingu zabio čak 97 golova.

Gyokeres je prvi izbor trenera Artete, a u pričuvi ima i njemačkog napadača Kaija Havertza. Jesusu (vrijednost 32 milijuna eura) i Trossardu (22) ugovori ističu u lipnju 2027. i "Topnici" će ih nastojati prodati što prije kako bi izvukli što veći novac na ime odšteta.