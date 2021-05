Uspjeh u sportu je mač s dvije oštrice. Mladim sportašima s jedne strane donosi priliku za najveću pozornicu i ostvarivanje svojih snova, a s druge strane je tu slava, koja sa sobom može donijeti brojne nedaće. A to su depresija, alkohol...

S posljednjim porokom borio se nogometaš Arsenala Hector Bellerin (26) koji je prije nekoliko godina bio jedan od najboljih desnih bekova na svijetu, no sve je otišlo u krivom smjeru. U vrijeme dok je igrao za španjolsku reprezentaciju i bio želja mnogih europskih klubova, dogodilo mu se ono najgore što može pogoditi mladog sportaša. Ozljede.

Zbog ozljeda je u posljednje dvije sezone odigrao tek 34 utakmice. Bio je u mentalnom šoku, osjećao se izgubljeno, a svoje je probleme pokušavao riješiti alkoholom.

- Kad sam se prvi put teško ozlijedio, imao sam uza se obitelj, prijatelje i suigrače koji su to već prošli, ali nisam mogao znati što će mi se dogoditi. Kad sam se vraćao, nisam mogao trenirati, počeo sam puno izlaziti i piti. Znam da kao nogometaš ne bih trebao to govoriti, ali to je istina. Svi imamo svoje probleme, pa i s mentalnim zdravljem. Kad je nogomet praktički tvoj identitet, a oduzmu ti ga, bude teško: A London je grad koji nudi mnoge izazove ako nisi dovoljno odgovoran. Znao sam da se moram oporavljati, ali nisam morao ni trenirati ni igrati, pa mi je um bio drugdje - kazao je Bellerin u razgovoru za podcast Tea With Timbsy.

Uspio se vratiti pravi put, a sve zahvaljuje svojim suigračima koji su ga razumjeli u njegovim najtežim danima.

- Na sreću, imao sam suigrače i trenere koji su znali što prolazim i izveli me na pravi put. Vrlo sam sretan zbog toga. Ali nije me sram, tada sam se tako osjećao i to je bio najbolji način za nošenje s emocijama. Očito, to nije najbolji način jer ne rješava probleme, nego ih samo odgađa. Puno sam naučio iz toga. Sad je alkohol posljednja stvar koja mi je na pameti ako se ozlijedim - kazao je Bellerin koji je shvatio pouku iz problema koji su sada iza njega.

Na njegovu nesreću, i ove sezone se muči s ozljedama. U Premier ligi je odigrao tek 25 utakmica i kad se vratio njegove igre nisu bile konstantne, a završnicu sezonu je propustio zbog nove ozljede. U posljednje vrijeme postao je upečatljiviji po svojim modnim kombinacijama nego dobrim igrama.

Bellerin je u Arsenal stigao prije deset godina 16-godišnjak iz Barcelone, a za 'Topnike' je do danas odigrao 239 utakmica uz 9 golova i 29 asistencija. Osvojio je tri FA kupa.