Arteta prekrižio Özila: 'Neće biti dio momčadi za Premier ligu'

Po pisanju britanskih medija, Mikel Arteta je izostavio Mesuta Özila s popisa igrača za Premier ligu, koji će nakon kraja ove sezone postati slobodan igrač, a trenutno ima najveću plaću u klubu

<p><strong>Mesut Özil </strong>(32) tjedno zarađuje 350.000 funti i najplaćeniji je igrač u povijesti Arsenala, zajedno s Pierre-Emerickom Aubameyangom. No, prema <a href="https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-8845259/Mesut-Ozil-faces-Arsenal-exile-Mikel-Arteta-set-leave-25-man-Premier-League-squad.html" target="_blank">Daily Mailu</a>, <strong>Mikel Arteta </strong>nije mu osigurao mjesto u momčadi za Premier ligu ove sezone. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zoran Mamić o Jairu</strong></p><p>Özil je prethodno, zajedno sa Sokratisom, već ispao s popisa igrača za Europa ligu, a kako stvari stoje, klub na Nijemca turskih korijena neće računati ni u domaćem prvenstvu.</p><p>To bi, dakle, značilo da se neće pojaviti na terenu minimalno do siječnja - nakon što je zadnji put nastupio 7. ožujka.</p><p>Klubovima Premier lige dopušteno je do 17 stranih igrača, ali Arsenal već ima 19 igrača u toj kategoriji. 'Domaći' su definirani kao igrači bilo koje nacionalnosti koji su tri sezone proveli igrajući u profesionalnom engleskom ili velškom klubu prije 21. godine, a oni mlađi od 21 godine ne trebaju biti registrirani u momčadi. </p><p>Na pitanje hoće li Özil biti dio momčadi, Arteta je izbjegao pitanje - ali je nagovijestio da postoji šansa da se u narednoj godini može izboriti za povratak u kadar. Španjolac je rekao:</p><p>- Nije bio jedini koji nije bio u kadru za Europa ligu. Teško mi je bilo donijeti tu odluku, jer je teško izostaviti igrače, kad znaju da se ne mogu konkurirati. Nije mi drago, ali nažalost odluka je morala pasti jer imamo višak stranih igrača. Moraju poštivati ​​tu odluku, pokušati trenirati na najbolji mogući način, pomoći timu najbolje što mogu i vidjeti što će se dogoditi - zaključio je strateg 'topnika'.</p><p>Özilov super bogati ugovor kojim zarađuje £ 2.083 na sat istječe na kraju sezone, što znači da će biti dostupan kao slobodan igrač - baš kao i Lionel Messi, Sergio Ramos, Sergio Aguero, Georginio Wijnaldum, Luka Modrić.</p>