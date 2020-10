Wengerovo priznanje: Nisam uspio dovesti Ronalda, a Real Madrid odbio sam - dvaput!

Wenger je u velikom intervjuu priznao da nije uspio isposlovati dolazak Cristiana Ronaldo, kojeg je naposljetku 'preoteo' Sir Alex Ferguson. Dvaput je odbio zasjesti na klupu kraljevskog kluba

<p><strong>Arsene Wenger</strong> je u Arsenalu proveo čak 22 godine. Bilo je i zlatnih, a i tužnih dana. Francuski stručnjak je u intervjuu za <a href="https://www.bbc.com/sport/football/54513321">BBC </a>otkrio što se sve događalo za vrijeme njegovog boravka u londonskom klubu i žali li za nekim propuštenim prilikama u životu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening uoči Francuza</strong></p><p>Punih 20 godina proveo je na klupi Arsenala, a za to vrijeme bio je izrazito tražena roba na tržištu. Na pitanje kojem je klubu najbliže bio, odgovorio je:</p><p>- Svakako <strong>Real Madrid</strong> - jer ne znate mnogo ljudi koji su ih dva puta odbili - pa dodao:</p><p>- A ostao sam s momčadi koja nema resursa za osvajanje prvenstva. Ali rekao sam si da ako ću ikad voditi Arsenal, ići ću do kraja.</p><p>- Imate različite tipove menadžera. Bio sam menadžer s najdužim stažem u Monacu i menadžer s najdužim stažem u Arsenalu - tako da je to dio moje osobnosti.</p><p>Za Real Madridom očito nije žalio, ali zato je za jednim igračem koji je kasnije postao najbolji nogometaš svijeta.</p><p>- Ako ne žalim za odbijanjem Real Madrida, to što nisam potpisao <strong>Cristiana Ronalda </strong>u Arsenalu sigurno da žalim. Naravno da razmišljam što da je, na primjer, Cristiano Ronaldo igrao s Thierryjem Henryjem, Piresom, Wiltordom i Bergkampom - iskreno je rekao Wenger pa uvjerljivim tonom dodao:</p><p>- Možda smo mogli u sezoni zabiti 200 golova! Ponekad žalite, mislite da ste krivi, da se niste dovoljno brzo odlučili ili se ponekad financijski niste mogli dovoljno brzo složiti, ali sve u svemu moram reći da pričate o Chelseaju, o Manchester Unitedu, o Liverpoolu ...svaki je klub prepun ovakvih priča. </p><p>Za Cristianom žali vjerojatno i dan danas kad vidi kakvu je ovaj karijeru izgradio, a što nije doveo jednog drugog igrača koji također ima nevjerojatnu karijeru nije ga previše briga, radi se o Zlatanu Ibrahimoviću. </p><p>- Zlatan je bio 17-godišnjak koji je igrao u Malmöu u drugoj ligi u Švedskoj, nitko ga nije poznavao.</p><p>Wenger je također komentirao trenutnu situaciju u Arsenalu, posebno u vezi s Mesutom Özilom, koji ne igra redovito pod vodstvom Mikela Artete:</p><p>- To je loše za njega. Özil je u godinama u kojima igrač takvog talenta može proizvesti najviše. A to je i loše za klub, jer on je super talent, kreativan talent koji u posljednjoj trećini može stvoriti taj ubojiti pas. Ne zaboravimo tko je taj momak. Svjetski prvak koji je igrao u Real Madridu. Bio je rekorder asistencija, tako da moraju pronaći način da ga ponovno ubace u sustav - zaključio je.</p>