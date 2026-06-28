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ANALIZA ŠPANJOLACA

As: Ovo je dan kad smo zamalo umirovili sjajnog Luku Modrića

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 6 min
As: Ovo je dan kad smo zamalo umirovili sjajnog Luku Modrića
SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Ali znate, Hrvate je nemoguće unaprijed otpisati", stoji u tekstu španjolskog Asa i potvrđuje kakva je Hrvatska sila na svjetskoj sceni. Luka Modrić s 40 godina i dalje radi čuda na terenu

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Pala je Gana i Hrvatska je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Napokon su proradili najjači aduti "vatrenih" i zasluženo je Hrvatska osigurala dvoboj s Portugalom. Nakon dvije nešto slabije partije, Luka Modrić odigrao je jednu fenomenalnu, a preciznim ubačajem iz kornera za Vlašića postao je najstariji asistent u povijesti Mundijala. Španjolski As nalaizirao je igru Hrvatske i posebo se osvrnuo na kapetana.

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Foto: Marko Seper/PIXSELL

"Hrvatska odbija prihvatiti da se jedna velika generacija bliži svom kraju. Za sada još uspijeva održati sve na životu, no daleko je od razine na kojoj je bila 2018., pa i 2022. godine. Do posljednjih trenutaka vodila je tešku borbu za bod koji bi joj osigurao prolazak među najbolje trećeplasirane reprezentacije. Ipak, ponovno je pokazala svoj natjecateljski karakter te na kraju izborila drugo mjesto u skupini. Ovaj dan pamtit ćemo kao trenutak u kojem smo zamalo umirovili Luku Modrića", stoji u tekstu, a dalje se navodi:

"Nikola Vlašić od početka je zaigrao vrlo agresivno te je već u ranoj fazi utakmice pogodio vratnicu i ozbiljno zaprijetio Gani. Hrvatska je imala kontrolu nad posjedom, ali nedostajalo joj je okomitosti i konkretnosti u završnici. Luka Modrić pritom je morao odrađivati velik dio obrambenog posla, kao da je deset godina mlađi. Petar Sučić, međutim, nije trebao mnogo prostora da pokaže svoju kvalitetu. Veznjak Intera sjajno se oslobodio čuvara, izborio poziciju za udarac i preciznim pokušajem s ruba kaznenog prostora zatresao mrežu pogodivši bliži kut."

Gol Gane za 1-1 malo je uzdrmao Hrvatsku, ali kada dođu ključni trenuci, "vatreni" se ne predaju. Upravo je taj detalj naglasio španjolski list.

"Još jedan primljeni gol značio bi ispadanje. Ali znate, Hrvate je nemoguće unaprijed otpisati. Mario Pašalić natjerao je Asarea na veliku obranu, no čak ni jedan od vratara koji su otkriće ovog Svjetskog prvenstva nije mogao ništa protiv Vlašićeva udarca glavom nakon kornera", napisali su.

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