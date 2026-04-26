AKTIVIRAT ĆE KLAUZULU

As: Potvrđeno je prvo pojačanje Reala, talent se vraća iz Coma. Od toga će profitirati i 'vatreni'

Piše Jakov Drobnjak,
As: Potvrđeno je prvo pojačanje Reala, talent se vraća iz Coma. Od toga će profitirati i 'vatreni'
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Real Madrid vraća mladog talenta Nica Paza! Paz, koji briljira u Comu, postaje prvo pojačanje za sezonu 2026./27. Madrid će ga vratiti za samo 9 milijuna eura, a vrijedi preko 65 milijuna

Real Madrid je donio konačnu odluku i Nico Paz (21) vraća se na Santiago Bernabéu, javlja Diario AS. Pišu kako je "kraljevski klub" obavijestio talijanski Como da će aktivirati otkupnu klauzulu za argentinskog veznjaka, koji bi tako trebao postati prvo pojačanje za sezonu 2026./27. Njegov strelovit razvoj u Serie A nije ostavio nimalo sumnje u uredima madridskog velikana.

Serie A - Como v Atalanta
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Premda formalni rok za aktivaciju klauzule istječe 30. svibnja, Real je već povukao ključne poteze i obavijestio sve strane o svojoj namjeri. Povratak Paza u Valdebebas, trening-centar kluba, sada se smatra prioritetom. Jedini scenarij u kojem bi se posao mogao izjaloviti jest da sam igrač odbije povratak, no takva mogućnost gotovo da i ne postoji. Paz je više puta istaknuo kako sanja o uspjehu u Real Madridu, klubu u kojem je nogometno odrastao. Prošlog ljeta je, čekajući poziv iz Madrida, odbio i izdašnu ponudu Tottenhama vrijednu 70 milijuna eura, jer mu je Real dao riječ da računa na njega.

Cijela operacija za Real Madrid predstavlja posao iz snova. Paza su u ljeto 2024. godine prodali Comu za šest milijuna eura, ali su u ugovor ugradili seriju povratnih klauzula. Nakon što su propustili onu od osam milijuna eura za 2025., ovog ljeta će ga vratiti za samo devet milijuna eura. U međuvremenu, Pazova tržišna vrijednost eksplodirala je s otprilike 15 milijuna na današnjih više od 65 milijuna eura. 

Coppa Italia - Semi Final - Second Leg - Inter Milan v Como
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Nico Paz je pod trenerskom palicom Cesca Fàbregasa postao jedan od najutjecajnijih mladih veznjaka u Italiji. Ove sezone je u 37 nastupa za Como u Serie A i talijanskom kupu zabio 13 golova i upisao osam asistencija, čime je potvrdio status nositelja igre. Njegov napredak nije prošao nezapaženo ni u reprezentaciji Argentine, za koju je već upisao osam nastupa i zabio jedan gol. Madriđane posebno veseli njegova polivalentnost, s obzirom na to da može pokriti pozicije ofenzivnog veznog, krila i centralnog veznog igrača.

Prelazak Paza u Real otvorio bi prostor Martinu Baturini na njegovoj prirodnoj poziciji. U početku Baturina nije igrao dovoljno jer je Paz bio na mjestu "desetke", a kasnije u sezoni Fabregas je stavio Baturinu na stranu i sve je izgledalo dobro. Iduće sezone bi Baturina trebao imati puno veću ulogu u Comu te će predvoditi vezni red.

