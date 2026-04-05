As: Real se predao u La Ligi. Evo pet razloga zašto se to dogodilo

Real Madrid je u teškoj situaciji, a porazom od Mallorce (2-1) praktički se oprostio od borbe za naslov prvaka Španjolske. Nakon što je Barcelona pobjedom protiv Atlético Madrida pobjegla na sedam bodova prednosti osam kola prije kraja, ugledni španjolski dnevnik Diario As detaljno je analizirao razloge Realove "predaje" u La Ligi. Iako je trener Álvaro Arbeloa pokušao preuzeti odgovornost, problemi su puno dublji i složeniji.

Mbappéov paradoks

Iako zvuči nevjerojatno, Kylian Mbappé, igrač koji je ove sezone zabio 38 golova, u ovom trenutku nije rješenje. Francuz je svoj posljednji pogodak postigao još osmog veljače, a najbolji niz Madrida pod Arbeloom, pet uzastopnih pobjeda uključujući i izbacivanje Manchester Cityja iz Lige prvaka, dogodio se dok Mbappé nije bio u početnoj postavi. Real je naučio igrati bez njega, no njegovim povratkom vratio se i poraz. Na Mallorci je pucao šest puta, ali nije uspio zabiti.

Osim toga, nestao je i čuveni duh preokreta, koji je temelj Realovog DNK. Ove sezone su sedam puta prvi primili gol, a samo dvaput su uspjeli preokrenuti rezultat.

‌- Najviše od svega boli me to što u drugom poluvremenu nismo odigrali puno bolje - priznao je Arbeloa.

Nevjerojatna kriza s ozljedama

Diario As je objavio poražavajuću statistiku: Real Madrid je tijekom sezone pretrpio čak 47 različitih ozljeda, zbog kojih su igrači ukupno izbivali 1.173 dana. Obrana je bila najpogođenija, a ključni igrači poput Thibauta Courtoisa, Ferlanda Mendyja i Édera Militãa proveli su veći dio sezone izvan terena. U klubu dio krivnje svaljuju na bivšeg trenera Xabija Alonsa i njegovog kondicijskog trenera, no ni povratak slavnog Antonija Pintusa nije uspio popraviti situaciju.

Skupa pojačanja bez učinka

Posebno je bolna priča s pojačanjima. Na igrače poput Deana Huijsena, Álvara Carrerasa, Franca Mastantuona i Trenta Alexander-Arnolda prošlog je ljeta potrošeno gotovo 180 milijuna eura, no nitko od njih nije donio očekivanu kvalitetu. Alexander-Arnold je asistirao za gol na Mallorci, ali mu nedostaje kontinuiteta. Carreras, bek od 50 milijuna eura, ne nudi gotovo ništa u napadu, dok je Mastantuono potpuno izgubio mjesto u momčadi, a njegove minute na Son Moixu bile su za zaborav.

Nema plana A, a ni plana B

Nekada su ono što ne bi riješili starteri, popravljali igrači s klupe. Prošla sezona, u kojoj je osvojena dvostruka kruna, bila je sezona Joselua, Nacha i Luke Modrića. Ove sezone druga linija jedva da ostavlja trag. Brahim Díaz i Manuel Ángel prošli su kroz utakmicu s Mallorcom bez ikakvog učinka, a Gonzalo García je izgubio na važnosti. Previše je promašenih slučajeva, a to je prevelik teret za momčad koja se čini potpuno predanom u prvenstvu.

Psihološki slom i fokus na Ligu prvaka

Nakon što su u siječnju u samo nekoliko dana izgubili dva trofeja, porazom od Barcelone u finalu Superkupa i šokantnim ispadanjem od drugoligaša Albacetea u Kupu kralja, u svlačionici je zavladala apatija. Arbeloa je nakon Mallorce i sam priznao da se momčad sada mora u potpunosti okrenuti Europi. Taj psihološki slom, uz trenersku nestabilnost koja se očituje u činjenici da je Real u 45 utakmica koristio čak 43 različite početne postave, doveo je klub u situaciju gdje je La Liga postala izgubljen slučaj, navodi As.

*uz korištenje AI-a