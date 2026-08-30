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AJDE JE NALJUTI!

FOTO Bodibilderici ismijavaju muža kad mu sjedne u krilo. Pogledajte njenu transformaciju

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima
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FOTO Bodibilderici ismijavaju muža kad mu sjedne u krilo. Pogledajte njenu transformaciju
'Prvi put u teretanu ušla sam u rodnom Brisbaneu kada sam imala 20 godina. Dizala sam male težine, a imala sam osjećaj kao je 100 kilograma. Nije mi se svidjelo, htjela sam odustati, ali na kraju je taj sport postao moj život', rekla je Australka Sarah. | Foto: Instagram
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'Prvi put u teretanu ušla sam u rodnom Brisbaneu kada sam imala 20 godina. Dizala sam male težine, a imala sam osjećaj kao je 100 kilograma. Nije mi se svidjelo, htjela sam odustati, ali na kraju je taj sport postao moj život', rekla je Australka Sarah. | Foto: Instagram
Komentari 18

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