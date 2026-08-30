FOTO Bodibilderici ismijavaju muža kad mu sjedne u krilo. Pogledajte njenu transformaciju

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima
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'Prvi put u teretanu ušla sam u rodnom Brisbaneu kada sam imala 20 godina. Dizala sam male težine, a imala sam osjećaj kao je 100 kilograma. Nije mi se svidjelo, htjela sam odustati, ali na kraju je taj sport postao moj život', rekla je Australka Sarah.
| Foto: Instagram
'Prvi put u teretanu ušla sam u rodnom Brisbaneu kada sam imala 20 godina. Dizala sam male težine, a imala sam osjećaj kao je 100 kilograma. Nije mi se svidjelo, htjela sam odustati, ali na kraju je taj sport postao moj život', rekla je Australka Sarah. |
Foto: Instagram
'Prvi put u teretanu ušla sam u rodnom Brisbaneu kada sam imala 20 godina. Dizala sam male težine, a imala sam osjećaj kao je 100 kilograma. Nije mi se svidjelo, htjela sam odustati, ali na kraju je taj sport postao moj život', rekla je Australka Sarah.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Bodibilding joj je postao hobi, a ubrzo i profesija. Već nekoliko godina natječe se na natjecanima pod okriljem IFFB-a, krovne organizacije za bodibilding i fitness
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
A ovako je izgledala prije deset godina. Nevjerojatna transformacija.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Velika podrška joj je suprug koji joj je ujedno i trener. Njemu je posvetila svoje najveće uspjehe.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
Fizički je korpulentnija od njega pa su mnogima simpatične fotografije na kojima sjedi na njemu.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Priznala je kako ju je obitelj na početku odgovarala od bodbildinga, ali kada su vidjeli da se maksimalno posvetila ovome sportu i da je uspješna, postali su joj velika podrška.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Najviše se ponosi bicepsima, a njih i najviše radi zajedno s vježbama za triceps.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Neki fanovi su je prozvali najjačom Australkom.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram