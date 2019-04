AS tvrdi: Paul Pogba na ljeto odlazi u Real za ogromnu plaću

O odlasku Paula Pogbe iz Manchester United pjevuše već i ptice na grani, a čini se da bi se ovo ljeto i to moglo napokon realizirati. Francuz je prošlo ljeto žarko želio otići s Old Trafforda, Barcelona ga je htjela, ali Mourinho je spustio rampu.

Iako je ljetni prijelazni rok još daleko, Real Madrid žestoko je zagrizao za njega. Madriđane na ljeto očekuje potpuni remont jer su ove sezone ostali bez naslova i proživjeli pravi debakl. Zinedine Zidane već je sastavio popis igrača koje želi dovesti, a Pogba je prvi na popisu, tvrdi španjolski list AS.

Njegova vrijednost na tržištu je 90 milijuna eura, no očekuje se da će vragovi dobiti puno veći iznos. Pogba se navodno požalio prijateljima da želi napustiti United i otići Madrid, a ostalo je na klubovima da se dogovore oko cijene. Francuz će navodno u kraljevskom klubu zarađivati oko 12 milijuna eura po sezoni.

- Stvarno mi se sviđa Pogba i vi to znate. Poznajem ga vrlo dobro. On je drukčiji igrač i može ponuditi mnogo zahvaljujući svojim vještinama. Zna kako napadati i braniti. Međutim, on nije moj igrač. On igra za ManUtd i moramo to poštovati. No uvijek je govorio da voli Madrid - rekao je nedavno trener Reala Zinedine Zidane.

Pogba se nada kako će se transfer brzo riješiti i da se neće ponavljati sapunica otprije tri godine kada ga je Juventus nakon mukotrpnih pregovora ipak pustio u United za 105 milijuna eura.