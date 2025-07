As: Xabi Alonso je otpisao čak šestoricu igrača. Marca: Moguć je dolazak zamjene za Modrića

Real Madrid na bolan je način ispao iz polufinala klupskog SP-a, s četiri gola ga je ispratio Paris Saint-Germain. Otkad je Xabi Alonso preuzeo momčad vidljivi su pozitivni pomaci, ali Španjolcu još treba vremena da uigra momčad. Isto tako, prijelazni rok za Real još nije gotov, piše Marca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:39 Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

U "kraljevski klub" su ovog ljeta stigli Dean Huijsen, Trent Alexander Arnold i Franco Mastantuono. Alvaro Carreras praktički je gotova priča, ali još se dva imena dovode u vezu s klubom. Jedno od njih je veznjak Stuttgarta Angelo Stiller (24), koji je označen kao zamjena za Luku Modrića.

Dakako, kvalitetom Nijemac nije ni blizu našeg veznjaka, ali takav igrač profilno nedostaje momčadi, smatraju u klubu. Osim njega, spominje se mladi veznjak AZ Alkmaara Kees Smith (19).

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Druga pozicija na kojoj Madriđani traže pojačanje jest stoperska, a tamo je pocrtano ime Liverpoolovog Ibrahime Konatea. Francuskom nogometašu idućeg ljeta istječe ugovor s "redsima", a engleski prvak želio bi izbjeći situaciju kao s Arnoldom kad im je desni bek bez odštete otišao put Madrida. Prema TM-u vrijedi 60 milijuna eura, ali pitanje je bi li Real bio voljan platiti takav iznos za igrača u zadnjoj godini ugovora.

Dakako, španjolski mediji špekuliraju i o mogućim odlascima iz kluba. Najviše se raspravlja o budućnosti Rodryga koji je, čini se, više "out" nego "in", ali još nema konkretnih poteza. Osim njega, Xabi Alonso u idućoj sezoni ne računa na Ceballosa, Brahima, Endricka, Alabu i Mendyja, piše As.

Foto: Vincent Carchietta/REUTERS

Sezone bez trofeja teško se podnose u madridskom gigantu, a u novu sezonu Real će ući znatno drugačiji nego u prethodnu.