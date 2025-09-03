Aspurdno! Chelsea ga je prodao pa kupio nakon 33 dana. Sada ga šalju u Modrićev Swansea

U jednom od najbizarnijih transfera ljetnog prijelaznog roka, Chelsea je ponovno potpisao 19-godišnjeg braniča Ishea Samuels-Smitha, i to samo 33 dana nakon što ga je za 7,5 milijuna eura prodao sestrinskom klubu Strasbourgu. Mladić se nije dugo zadržao na Stamford Bridgeu, jer je odmah proslijeđen na sezonsku posudbu u Swansea City, što je izazvalo brojne rasprave o pravilima i etici modernog nogometa.

Ovaj nesvakidašnji transfer moguć je zbog činjenice da oba kluba, Chelsea i Strasbourg, djeluju pod kapom istog vlasnika – konzorcija BlueCo. Otkako je američka grupacija preuzela francuski klub, navijači Strasbourga redovito izražavaju nezadovoljstvo, smatrajući da njihov klub služi isključivo kao razvojna postaja za potrebe londonskog velikana.

Samuels-Smithov povratak samo je potvrdio njihove sumnje. Na društvenim mrežama potez je opisan kao "nogometna prijevara" i primjer kako multi-klupsko vlasništvo narušava integritet natjecanja. Kritičari ističu da se igrači tretiraju kao imovina koja se prebacuje između povezanih tvrtki kako bi se zadovoljile financijske i strateške potrebe, a ne sportski principi.

Iako se na prvu čini nelogičnim, iza ovog poteza stoji nekoliko ključnih razloga. Prvotno je planirano da Samuels-Smith dobije značajnu minutažu u francuskoj Ligue 1. Međutim, situacija se promijenila kada je Ismael Doukoure, igrač na sličnoj poziciji, neočekivano produžio ugovor sa Strasbourgom.

Chelsea kao od šale šalje igrače u Strasbourg

Kao konačni udarac planovima mladog Engleza, u posljednjim satima prijelaznog roka, iz Chelseaja je u Strasbourg na posudbu stigao iskusni lijevi bek Ben Chilwell.

Foto: Rafal Oleksiewicz/PRESS ASSOCIAT

Time je postalo jasno da za Samuels-Smitha neće biti mjesta u prvoj postavi. Chelsea je stoga iskoristio povratnu klauzulu u ugovoru kako bi ga vratio i osigurao mu daljnji razvoj u jakoj engleskoj drugoj ligi, poznatijoj kao Championship, gdje će nastupati za Swansea City, klub u čijoj je vlasničkoj strukturi i Luka Modrić

Je li sve po pravilima?

Unatoč bijesu javnosti, transfer je u potpunosti legalan. Prema pravilima Fife, igrač tijekom jedne sezone može biti registriran za najviše tri kluba, ali službene utakmice smije igrati za samo dva. Budući da Samuels-Smith nije upisao niti jedan službeni nastup ni za Chelsea ni za Strasbourg (bio je na klupi, ali nije ulazio u igru), njegov prelazak u Swansea i pravo nastupa su neupitni.

Foto: Rafal Oleksiewicz/PRESS ASSOCIAT

Ipak, Chelsea ga do kraja sezone ne može povući s posudbe niti ga poslati u neki drugi klub.Ovaj slučaj savršeno ilustrira novu stvarnost nogometa u kojoj vlasničke strukture omogućuju poteze koji su, iako unutar zakonskih okvira, na rubu sportske etike i izazivaju sumnju u ravnopravnost svih sudionika natjecanja.

