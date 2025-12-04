Obavijesti

UŽASNA SITUACIJA

Hrvatski reprezentativac dobio prijetnje smrću i sve to prijavio policiji! 'Inbox mu eksplodirao'

Piše Fabijan Hrnčić,
Kairo: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Kopenhagen je objavio da su golman i njegova obitelj primili velik broj poruka mržnje i otvorenih prijetnji smrću, napisali su danski kolege o užasnoj situaciji u kojoj se našao Dominik Kotarski

Imao je iza sebe nekoliko lošijih predstava hrvatski reprezentativni golman Dominik Kotarski (25) , a našao se zbog toga na žestokom udaru kritika. Sve se to prelilo i u bijes na društvenim mrežama, a kako piše danski Tipsbladet, golman Kopenhagena i 'vatrenih' dobio je prijetnje smrću. 

- U medijima je bio izložen oštrim kritikama, a inbox Dominika Kotarskog u potpunosti je 'eksplodirao'. Kopenhagen je objavio da su golman i njegova obitelj primili velik broj poruka mržnje i otvorenih prijetnji smrću - pišu Danci. 

