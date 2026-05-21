Aston Villa slavljem u Europskoj ligi izazvala kaos u Engleskoj: Mogu imati šest klubova u LP

Nogometaši Aston Ville novi su prvaci Europske lige nakon što su u finalu pobijedili Freiburg 3-0 i osigurali plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone. Hrvatski reprezentativac Igor Matanović bio je u početnoj postavi Freiburga, ali je na kraju ostao bez trofeja. Međutim, veliko slavlje Aston Ville otvorilo je neobičan scenarij u Engleskoj.

Naime, Premier liga sada može imati čak šest klubova u najelitnijem europskom natjecanju, ali da se to dogodi Villa mora izgubiti u zadnjem kolu protiv Manchester Cityja (nedjelja, 24. svibnja u 17 sati). Engleska je već osigurala dodatno, peto mjesto u Ligi prvaka zahvaljujući odličnim rezultatima svojih klubova u Europi.

Momčad Unai Emeryja sezonu ne bi trebala završiti na četvrtom mjestu, na kojemu se trenutačno nalazi jer u tom slučaju još jedan engleski klub ne bi dobio priliku nastupiti u Ligi prvaka. Jednostavnije rečeno, Englezi tada ne bi imali šestog predstavnika u najelitnijem europskom natjecanju.

Što se mora dogoditi?

Da bi u Ligi prvaka nastupalo šest klubova iz Premier lige, Aston Villa sezonu mora završiti na petom mjestu, a Liverpool mora pobijediti Brentford i preskočiti je na tablici. U tom bi slučaju, prva četiri kluba Premier lige izborila plasman, Villa kao osvajač Europske lige te bi šesto mjesto također značilo plasman u Ligu prvaka zahvaljujući dodatnoj europskoj kvoti koju je Engleska izborila ove sezone. Međutim, ako Aston Villa ostane na sadašnjem četvrtom mjestu to se neće dogoditi.

U tom slučaju dodatno mjesto ne bi otišlo još jednom engleskom klubu, nego bi profitirali klubovi iz drugih europskih ruta kvalifikacija. Sporting bi mogao preskočiti kvalifikacije i izravno ući u ligašku fazu najelitnijeg europskog natjecanja dok bi Bodo/Glimt i Olympiakos napredovali za jedno pretkolo.