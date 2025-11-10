Atalanta smijenila Ivana Jurića! Presudio mu debakl u prvenstvu

Legendarni Gian Piero Gasperini ovog ljeta je nakon devet godina napustio Atalantu i otišao u Romu. Ostat će upamćen kao jedan od najvećih trenera u povijesti kluba iz Bergama, a njegova želja je bila da ga na klupi naslijedi njegov učenik, Splićanin Ivan Jurić (50).

Krenulo je optimistično, no potrajalo je na kraju svega četiri mjeseca. Atalanta šest kola nije znala za pobjedu u Serie A pa je i sam Jurić znao da će nedjeljna utakmica protiv Sassuola biti ključna za njegov ostanak na klupi. Božica je doživjela debakl, izgubila je 3-0 i već tada je bilo jasno da je Hrvat bivši.

Atalanta je pričekala jedan dan pa tijekom ponedjeljka objavila raskid suradnje s hrvatskim trenerom.

- Atalanta BC objavljuje da je Ivan Jurić razriješen dužnosti trenera prve momčadi, zajedno s njegovim najbližim suradnicima, Matteom Parom, Miguelom Velosom, Paolom Barberom, Stjepanom Ostojićem i Micheleom Orecchiom. Atalanta BC zahvaljuje Ivanu Juriću i njegovom osoblju na predanosti i želi im sve najbolje u budućnosti - poručio je klub iz Bergama.

Foto: Manon Cruz/REUTERS

Jurić je ostavio Atalantu na 13. mjestu Serie A, uspio je osvojiti tek 13 bodova u 11 utakmica, što je pretanko za klub renomea kao što je 'božica'. Za pobjedu u prvenstvu ne znaju od 21. rujna kada su srušili Torino. Što se tiče Lige prvaka, tamo je ostavio puno ljepše nasljedstvo od 7 bodova nakon četiri kola. Atalanta ima lijepu priliku izboriti eliminacijsku fazu najelitnijeg klupskog nogometnog natjecanja.

Nisu mu samo presudili loši rezultati u prvenstvu. Talijanski mediji šuškaju kako je i jedan od razloga sukob s najboljim igračem Ademolom Lookmanom tijekom utakmice protiv Marseillea (1-0) u Ligi prvaka. Nakon što ga je Hrvat izvadio iz igre, Nigerijac mu je nešto izgovorio, na što je Jurić poludio i nasrnuo na njega. Morali su ih razdvajati članovi stručnog stožera. Spominjalo se kako će Atalanta prodati svog najboljeg igrača zbog incidenta, a na kraju je deblji kraj zvukao hrvatski trener.

Talijanski klub mogao bi preuzeti Raffaele Palladino, mladi i perspektivni trener koji je trenutno bez angažmana. Palladino je prošle sezone vodio Fiorentinu do šestog mjesta i plasmana u Konferencijsku ligu, a prethodno je s Monzom ostvario povijesne uspjehe.

Iza Jurića je vrlo teških posljednjih godinu dana tijekom kojih je vodio Romu, Southampton i Atalantu, ali je ukupno na klupi sva tri kluba proveo tek deset mjeseci! Prije toga je bio u Genoi, Veroni, Crotoneu i Mantovi, dok je najdulji mandat, od tri godine, imao u Torinu. U ljeto prošle godine bio je na korak od Hajduka, sve je dogovorio s čelnicima, da bi u posljednji trenutak odustao.