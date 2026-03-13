Athletic: Tottenham razmišlja o mogućim zamjenama za Tudora

Igoru Tudoru nije najbolje krenulo na klupi Tottenhama i u prve četiri utakmice zabilježio je četiri poraza. Uprava londonskog kluba već razmatra potencijalne zamjene, piše The Athletic.

Hrvatski trener stigao je u klub prošlog mjeseca kao zamjena za Thomasa Franka i potpisao ugovor do kraja sezone, ali nastavak niza loših rezultata mogao bi rezultirati ranijim otkazivanjem suradnje. Tottenham je Tudora angažirao kako bi razdrmao momčad i polučio kratkoročan učinak, ali u tome nije uspio, pišu Englezi.

Tottenham će u nedjelju desetkovan ozljedama i izostancima na noge Liverpoolu na Anfield, a nakon toga dočekuje Atletico u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka. U slučaju novih neuspjeha, smjena je vrlo moguća.

Ključna utakmica za ostanak "pijetlova" u Premier ligi mogla bi biti ona protiv Nottingham Foresta 22. ožujka, ali pitanje je bi li Tudor dočekao taj dvoboj na klupi u slučaju poraza od Liverpoola i Atletica.

"Pijetlovi" su trenutačno 16. u Premier ligi, ali imaju samo bod više od 17. Foresta i 18. West Hama. Borba za opstanak je izgledna do kraja sezone, a pitanje je i koji bi trener došao u slučaju Tudorove smjene.