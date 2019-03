Atiemwen noćio u policiji: Dao je iskaz o optužbi za silovanje

Nogometaš Dinama Iyayi Atiemwen (23) je prenoćio u policiji. Odradio je u srijedu terapiju u Dinamu pa se našao s odvjetnikom s kojim je otišao dati iskaz. Nakon davanja iskaza, policija ga je privela te je prenoćio u pritvoru. U četvrtak je doveden i ispitan na Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.

- Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjim nigerijskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela silovanja. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni 23-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu. Obzirom da se radi o kaznenom djelu protiv spolne slobode, a sve u svrhu zaštite prava i dostojanstva žrtve odnosno sekundarne viktimizacije nismo u mogućnosti iznositi detalje za koje pitate - odgovorili su nam iz PU zagrebačke.

Neslužbeno doznajemo da nigerijski nogometaš nije uhićen zbog prijave Ive Bošnjak koja ga je optužila za gušenje i cipelarenje, nego zbog ranijeg slučaja djevojke iz Velike Gorice koja se javila nakon javnog istupa Osječanke, ali zbog straha od osuda nije željela otkriti svoj identitet.

- Prvo me primio za ruke, pokušao me je svući. Ja sam se odupirala. Zatim me je počeo gušiti, a s drugom rukom me je opet počeo skidat. Ja sam ga molila da prestane, on nije prestao. Počeo me šamarati, ja sam počela vrištati. Nijedna žena ne bi trebala proživjeti to što sam ja proživjela. Osjećala sam se jadno i poniženo. Nisam mogla vjerovati da se išta tako može uopće desiti - rekla je sredinom ožujka u RTL-ovoj u emisiji 24-godišnjakinja s područja Velike Gorice.