Atiemwen ispitan: Iva Bošnjak podnijet će kaznenu prijavu...

Nogometaš Dinama Iyayi Atiemwen saslušan je u policiji, prenosi RTL.

Nakon što ga je prvo za napad optužila Iva Bošnjak, koja nam je rekla sutra podignuti kaznenu prijavu protiv nigerijskog nogometaša, u RTL-ovoj emisiji optužbe za fizički napad, pa čak i pokušaj silovanja, iznijela je još jedna djevojka. Ta djevojka svoj je iskaz u utorak dala i na policiji, javlja RTL.

- Prvo me primio za ruke, pokušao me je svući. Ja sam se odupirala. Zatim me je počeo gušiti, a s drugom rukom me je opet počeo skidat. Ja sam ga molila da prestane, on nije prestao. Počeo me šamarati, ja sam počela vrištati. Nijedna žena ne bi trebala proživjeti to što sam ja proživjela - rekla je u emisiji 24-godišnjakinja s područja Velike Gorice o svom iskustvu s Atiemwenom.

- Osjećala sam se jadno i poniženo. Nisam mogla vjerovati da se išta tako može uopće desiti. Nisam vjerovala da ima takvu namjeru - nastavila je djevojka.

Zbog straha i srama da će i nju osuđivati kao i Ivu Bošnjak, nije u emisiji htjela otkriti identitet. Bošnjak će sutra ponovno dati svoj iskaz policiji, potvrdila nam je za 24sata.

U stan su došli nakon noćnog kluba. Odvezli su, kaže, njegove prijatelje i nogometaše Rudeša Obanora iz Nigerije i Anesa iz Bosne te otišli kući. Nisu bili sami. Tvrdi da je u stanu bilo još troje ljudi. Nitko na njene vriskove nije reagirao. Pobjegla je, kaže, u kupaonicu, a on je naposljetku zaspao.

Cijelu situaciju nije htjela ranije prijaviti policiji.

- Ne želim poput Ive biti predmet javnog linča gdje će me svi vrijeđati, gdje mi nitko neće vjerovati kao što njoj nitko ne vjeruje jer, u principu, mentalitet naših ljudi je takav da ja sam žensko pa sam ja kriva - izjavila je djevojka.

Kaže da je i njoj izgovorio iste riječi kao i Ivi Bošnjak:

- Ja sam iz Dinama, velik sam igrač i mogu što god hoću.

Iva Bošnjak danas je rekla kako planira podignuti kaznenu prijavu protiv Atiemwena, no zimsko pojačanje Dinama očito se previše i ne zamara njihovim prijetnjama...

- Svi smo u istoj igri, samo na različitim razinama. Borimo se s istim paklom, ali s različitim vragovima - napisao je Atiemwen na Instagramu.

Ipak, Atiemwen je ranije demantirao sve optužbe:

- Jako mi je žao što se ovo događa. Najoštrije demantiram sve navedeno u objavi dotične dame. Znam da je teško shvatiti kada netko ne želi imati ništa s tobom, ali to nije razlog za lažne optužbe na moj račun. Imam tri sestre i majku i znam se ophoditi prema ženama! One mi nikada ne bi oprostile da sam digao ruku na drugu ženu - poručio je Nigerijac.