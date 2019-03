Nova optužba: 'Atiemwen me gušio, molila sam da prestane'

Još jedna navodna žrtva Dinamova Nigerijca Iyayija Atiemwena odlučila je prekinuti šutnju i izaći u javnost. Djevojka koja je htjela ostati anonimna za RTL je opisala kako se Dinamov nogometaš odnosio prema njoj.

- Prvo me primio za ruke, pokušao me je svući. Ja sam se odupirala. Zatim me je počeo gušiti, s drugom rukom me je opet počeo skidati. Ja sam ga molila da prestane, on nije prestao. Počeo me šamarati, ja sam počela vrištati - rekla je u razgovoru za RTL.

Zbog straha i srama da će i nju osuđivati kao i Ivu Bošnjak, djevojku koja je prije nekoliko dana šokirala hrvatsku javnost optužbom da ju je Atiemwen napastovao, nije htjela otkriti identitet.

- Osjećala sam se jadno i poniženo. Nisam mogla vjerovati da se išta tako može uopće desiti. Nisam vjerovala da ima takvu namjeru - nastavila je djevojka.

U stan su došli nakon noćnog kluba. Odvezli su, kaže, njegove prijatelje i nogometaše Rudeša Obanora iz Nigerije i Anesa iz Bosne te otišli kući. Nisu bili sami. Tvrdi da je u stanu bilo još troje ljudi. Nitko na njene vriskove nije reagirao. Pobjegla je, kaže, u kupaonicu, a on je naposljetku zaspao.

Cijelu situaciju nije htjela ranije prijaviti policiji.

- Ne želim poput Ive biti predmet javnog linča gdje će me svi vrijeđati, gdje mi nitko neće vjerovati kao što njoj nitko ne vjeruje jer, u principu, mentalitet naših ljudi je takav da ja sam žensko pa sam ja kriva - izjavila je djevojka.

Kaže da je i njoj izgovorio iste riječi kao i Ivi Bošnjak

- Ja sam iz Dinama, velik sam igrač i mogu što god hoću.

Nakon javnog istupa Ive Bošnjak oglasio se i Dinamo. Iz kluba su demantirali cijelu situaciju. I sam Atiemwen demantirao je optužbe.

- Jako mi je žao što se ovo događa. Najoštrije demantiram sve navedeno u objavi dotične dame. Znam da je teško shvatiti kada netko ne želi imati ništa s tobom, ali to nije razlog za lažne optužbe na moj račun. Imam tri sestre i majku i znam se ophoditi prema ženama! One mi nikada ne bi oprostile da sam digao ruku na drugu ženu - poručio je Nigerijac.