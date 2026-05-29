Atletico čudesno 'spustio' Barci: 'Za Yamala nudimo sjemenke suncokreta i karte za koncert'

Atletico Madrid je na svojim službenim kanalima na društvenim mrežama pokrenuo nesvakidašnju i bizarnu kampanju kao odgovor na sve glasnije medijske špekulacije o interesu Barcelone za njihovog napadača, Juliána Álvareza. Umjesto standardnog priopćenja, madridski klub odlučio se za seriju sarkastičnih objava u kojima su ismijali katalonskog rivala, nudeći im ulaznice za koncert i sjemenke suncokreta za njihove najveće zvijezde.

Sve je započelo najavom da će klub uskoro objaviti priopćenje "o relevantnoj temi koja stvara brojne dezinformacije". Ubrzo nakon toga, uslijedila je fotomontaža Barcelonine mlade nade, Laminea Yamala, u dresu Atletica. Objava je parodirala poznatu frazu transfer-insajdera Fabrizija Romana:

"HERE WE GO! Poslali smo faks Barceloni s našom ponudom za transfer: 4 ulaznice za sutrašnji koncert Bad Bunnyja, godišnju pretplatu na novine ABC i vrećicu sjemenki suncokreta. Željno iščekujemo odgovor kako bismo pripremili 'objavu'".

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Klub se nije zaustavio na tome. Nekoliko minuta kasnije, objavili su sličnu "ponudu" za Pedrija, ovaj put nudeći šest ulaznica za nedjeljni koncert jer su im navodno ponestale karte za subotu. Vrhunac satire bio je "paket 3 za 1" za Raphinhu, gdje su ponudili posudbu u zamjenu za posudbu "Toma Forda i Smitha", referirajući se na gaf predsjednika Enriquea Cereza koji je ranije u sezoni pogrešno naveo ta imena kao igrače Atletica. Ovim potezima jasno su poručili da medijske napise smatraju farsom.

We live in an era where reality can be altered. pic.twitter.com/FPxWEuJjVH — Atlético de Madrid (@atletienglish) May 29, 2026

Iza ove neobične reakcije krije se frustracija Atletica zbog medijskog pritiska i napisa o transferu njihovog ključnog napadača, Juliána Álvareza. Izvještaji, uključujući i one od strane poznatih transfer-stručnjaka, navodili su da je Barcelona poslala službenu ponudu od sto milijuna eura te da je argentinski napadač izrazio želju za odlaskom.

HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable. pic.twitter.com/ChQivcgYFd — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Humoristični ton objava ubrzo je zamijenjen puno ozbiljnijim optužbama. U kasnijem priopćenju na društvenoj mreži X, Atlético je optužio Barcelonu za "nemilosrdnu klevetničku kampanju" protiv Álvareza. Naveli su da su mjesecima izloženi "proračunatim curenjima informacija, lažnim vijestima i stalnom nepoštovanju". Madridski klub je otišao i korak dalje, izravno aludirajući na kontroverznu aferu Negreira, u kojoj se istražuju višemilijunske uplate Barcelone bivšem potpredsjedniku sudačke komisije.

"Ali naravno, nama ne bi palo na pamet imati potpredsjednika sudaca na platnoj listi ili koristiti političke usluge za registraciju igrača. POŠTOVANJE i VRIJEDNOSTI", stoji u objavi, čime je ovaj transfer-rat dobio novu, puno oštriju dimenziju. Klub je time jasno poručio da smatra kako se Barcelona služi nepoštenim sredstvima kako bi destabilizirala njihove igrače, povlačeći paralelu s povijesnim tenzijama, poput onih oko transfera Antoinea Griezmanna 2019. godine.

*uz korištenje AI-a