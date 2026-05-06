Atletico je ostao bez finala Lige prvaka, a neke odluke Diega Simeonea začudile su navijače

Arsenal je s minimalnih 1-0 pobijedio Atletico Madrid na Emiratesu u uzvratu polufinala Lige prvaka i izborio finale. Bila je to tvrda utakmica u Londonu s malo velikih prilika, a neke odluke Diega Simeonea začudile su nogometnu javnost.

Naime, Atletico je bio u rezultatskom zaostatku od 44. minute i gola Sake i imao je cijelo drugo poluvrijeme za zabiti gol koji bi ga odveo u produžetke. Diego Simeone napravio je tri promjene već u 57. minute i iz igre izvadio Lookmana, Simeonea i Le Normanda, a potom još dvije u 66. kada su iz igre izašli Alvarez i Griezmann. Tri najopasnija ofenzivca tako je izvadio iz igre u trenucima kad njegovoj momčadi nasušno treba gol za izjednačenje.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Od ofenzivnih igrača su u igru u 57. ušli Sorloth, Cardoso, uz braniča Molinu, a u 66. minuti Baena i Almada. Ipak, ostaje pomalo iznenađujuće da je Simeone posljednjih gotovo pola sata utakmice igrao bez Griezmanna i Alvareza, svojih najjačih aduta.

Alvarez je ove sezone zabio 20 golova i podijelio devet asistencija, dok je Griezmann dodao 14 golova i šest asistencija.

U svakom slučaju, Simeone je ostao bez finala Lige prvaka, a zamjene koje je napravio nisu mu donijele željeni impuls. Do kraja sezone će Atletico odigrati četiri prvenstvene utakmice i pokušati sustići trećeplasirani Villarreal u La Ligi.