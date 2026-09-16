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LA LIGA

Atletico lako do tri boda, Ante Budimir ušao s klupe za klub

Piše HINA,
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Atletico lako do tri boda, Ante Budimir ušao s klupe za klub
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Foto: Susana Vera
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Atletico je razbio Osasunu 4-0 i privremeno skočio na treće mjesto! Budimir je ušao tek u nastavku, dok je Deportivo doživio prvi poraz, a Sevilla slavila u La Coruni

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S uvjerljivih 4-0 nogometaši madridskog Atletica su pred svojim navijačima svladali Osasunu u dvoboju šestog kola španjolske La Lige. Atletico je odigrao vrlo dobru utakmicu u kojoj je poveo u 24. minuti pogotkom Kanađanina Davida. Početkom drugog poluvremena Atletico je i definitivno slomio slabašnog suparnika iz Pamplone s nova dva pogotka. Prvo je precizno suprotni kut za 2-0 naciljao Kang In u 54. minuti, dok je Le Normand devet minuta kasnije bio strijelac za 3-0.

Nije tu bio kraj gostujućim mukama jer je u 82. minuti četvrti pogodak dao Atletico. Nakon lijepe akcije strijelac je za konačnih 4-0 bio Alex Baena. Hrvatski napadač Ante Budimir, najbolji strijelac Osasune, nije bio u početnom sastavu, a zaigrao je tek od 60. minute kada je njegova momčad već bila na koljenima.

Atletico je privremeno skočio na treće mjesto ljestvice te ima 13 bodova, dok je Osasuna sa sedam bodova na 13. mjestu.

Deportivo, povratnik u elitni rang, u šestom je kolu upisao prvi poraz u sezoni. Sevilla je s minimalnih 1-0 slavila u La Coruni. Gol vrijedan tri boda je dao Sierra u 52. minuti, a samo sedam minuta kasnije domaćin je ostao s igračem manje nakon isključenja Angelina.

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