ATP smanjio broj turnira za bodovanje! Evo koji je razlog...

Piše HINA,
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Misleći na dobrobit igrača, ATP je odlučio na svim turnirima pod njegovom ingerencijom primijeniti novi pravilnik za igranje po vrućini, s jasnim protokolom za prekidanje ili prilagodbu mečeva u ekstremnim uvjetima

Admiral

Udruga teniskih profesionalaca (ATP) u četvrtak je najavila smanjenje broja turnira za bodovanje s 19 na 18, a najboljih 30 tenisača iz prošle sezone će u novoj imati obvezu nastupiti na četiri, a ne na pet ATP 500 turnira, kako je to bilo do sada.

Želja je vodstva ATP Toura da se smanji preopterećenost igrača, koji se već godinama žale na prenatrpan kalendar natjecanja, iako pritom ne propuštaju nastupe i na ekshibicijskim mečevima s bogatim novčanim nagradama.

Osim toga, ATP Tour će olakšati nadoknađivanje izgubljenih bodova ozlijeđenim igračima koji propuste dva uzastopna turnira za koje vrijedi automatska prijava prema njihovom mjestu na ljestvici (Masters 1000 i Grand Slam). Tenisači do ove sezone nisu mogli bodove na tim turnirima zamijeniti nekim drugim, a to će im od ove sezone biti omogućeno. Tako će, najviše triput u sezoni, propuštene turnire (samo Masters 1000) moći zamijeniti bodovima osvojenim na turnirima niže kategorije, priopćili su iz ATP-a.

Odvojeno od toga, igrači koji odluče propustiti Masters 1000 ili ATP 500 turnir zbog rođenja ili posvojenja djeteta, moći će to napraviti bez da im za taj turnir bude upisana nula.

ATP Finals - Turin
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Misleći na dobrobit igrača, ATP je odlučio na svim turnirima pod njegovom ingerencijom primijeniti novi pravilnik za igranje po vrućini, s jasnim protokolom za prekidanje ili prilagodbu mečeva u ekstremnim uvjetima.

U odnosu na prošlosezonski kalendar ATP Toura, uvedena je promjena da će se u budućnosti bodovi s turnira koji će se odigravati između pariškog Mastersa i ATP Finala u Torinu, a to su u 2025. bili turniri u Ateni i Metzu, prenositi u sljedeću sezonu.

U prošloj godini su svi ATP turniri imali obvezu uvođenja elektroničkog suđenja umjesto linijskih sudaca, a od ove sezone će se proširiti i primjena mogućnosti "video izazova" kod odluka koje donose glavni suci. To su u 2025. igrači mogli činiti samo na Masters 1000 turnirima, a od ove godine će im taj sustav biti na raspolaganju i na ATP 500 turnirima, bez obzira na podlogu. Od 2027. ATP planira ovu tehnologiju primjenjivati i na ATP 250 turnirima.

