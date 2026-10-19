Australci nam koče veliko pojačanje?! Tucak: 'Ne znam čemu to, imamo sve papire...'

Nakon dugo vremena naši vaterpolisti imali su ljeto bez velikog natjecanja. Poprilično neobično za ovaj sport u kojem su u kalendarskoj godini znala biti ugurana i tri velika turnira. Posljednji put reprezentativci su se okupili u srpnju, kada su odradili kratke pripreme, a kako do prosinca i kvalifikacija za Svjetski kup neće biti prozivke, izbornik Ivica Tucak odlučio je iskoristiti nekoliko slobodnih dana u listopadu kako bi okupio igrače u Zagrebu.

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Većina ih je u udarnom ritmu klupske sezone pa ovaj put treninzi nisu u prvom planu, fokus je na videoanalizi, razgovoru s izbornikom, ali i dizanju momčadskog duha koji će nam biti itekako ključan za sljedeću godinu kada slijede Svjetski kup, gdje možemo osigurati Olimpijske igre u Los Angelesu, te Svjetsko prvenstvo u Budimpešti.

Uz naše standardne glavne violine poput Luke Bukića, Lorena Fatovića, Marka Žuvele, Konstantina Harkova, Zvonimira Butića, izbornik je "barakude" pojačao Marom Šušićem, Tonijem Radanom, Viktorom Tončinićem, Vlahom Pavlićem, našim biserima koji bi jednog dana trebali biti nositelji reprezentacije. Pod kapicu nacionalne vrste vratili su se Luka Lozina i Marko Macan, a na okupljanju je bilo i jedno veliko pojačanje koje još nema pravo nastupa.

Zagreb: Media day hrvatske muške seniorske vaterpolo reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Luke Pavillard (30), najbolji australski vaterpolist, čija mama je Hrvatica rodom iz Osijeka, je prije nekoliko mjeseci predao dokumentaciju za promjenom sportskog državljanstva. Budući da prema pravilima World Acquaticsa igrač, prilikom promjene sportskog državljanstva, mora provesti u zemlji za koju nastupa minimalno 12 mjeseci, Pavillard je u lipnju došao u zagrebačku Mladost pa bi u srpnju trebao biti na raspolaganju "barakudama" na Svjetskom prvenstvu. Višegodišnja želja mu je nastup za domovinu svoje majke, činilo se kako i nema nikakvih prepreka, ali uvrijeđeni Australci pokušavaju nam zagorčati planove. Otkrio je to izbornik Tucak.

- Radimo sve da ubrzamo tu proceduru. Bio je nesmotren i u siječnju ove godine igrao je prijateljsku utakmicu za Australiju protiv SAD-a, ali to ne ulazi u službene utakmice i ne bi trebalo utjecati na proceduru promjene sportskog državljanstva. No, Australski vaterpolski savez nam pokušava napraviti probleme i osporava sve, ne znam zbog čega i čemu to.

Zagreb: Media day hrvatske muške seniorske vaterpolo reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Bez obzira što Australci svim silama pokušavaju stopirati njegov odlazak, izbornik vjeruje kako će Pavillard uskoro biti na raspolaganju.

- Mi imamo sve papire i dokumente koji mu idu u prilog, majka mu je Hrvatica, što je bitna stavka i pokušavamo ubrzati proceduru. Ja sam optimističan da bi on već u siječnju mogao igrati za našu reprezentaciju, ako ne tada, onda na Svjetskom prvenstvu. Riječ je o fenomenalnom igraču i momku, pomoći će nam svojim znanjem, iskustvom i energijom, mislim da će nam donijeti dimenziju više jer ljevorukih igrača takve kvalitete nema puno u svijetu.

Uzalud trud Australaca koji žele zadržati svoju zvijezdu, on je odlučio igrati za Hrvatsku. Iako se cijela procedura zakomplicirala, ako je suditi po optimističnim riječima izbornika, cijela situacija bi uskoro trebala biti riješena u našu korist. Hrvatska će Xavija Garcije, Konstantina Harkova i Andreja Bjelofastova dobiti ukupno četvrtog naturaliziranog igrača, a trećeg ljevaka. I, što je još bitnije, provjerenu svjetsku klasu koja bi mogla biti prevaga u borbi za medalje.