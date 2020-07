Australski Hrvat Mile Jedinak završio svoju igračku karijeru

<p>Nekadašnji kapetan australske nogometne reprezentacije i igrač hrvatskog podrijetla, 35-godišnji Mile Jedinak, odlučio je završiti svoju seniorsku igračku karijeru koju je započeo prije 19 godina u Sydney Unitedu.</p><p><strong>Mile Jedinak</strong> je rođen u 3. kolovoza 1984. u australskom gradiću Camperdownu koji se nalazi u predgrađu Sydneyja. Majka mu je Požežanka, a otac Osječanin. </p><p>Jedinak je krajem 2018. godine objavio da se oprašta od australske reprezentacije u kojoj je zabilježio 79 nastupa, postigao 20 pogodaka, predvodio reprezentaciju do naslova azijskog prvaka 2015. i nastupio na tri svjetska prvenstva, 2010. u Južnoafričkoj Republici, 2014. u Brazilu i 2018. u Rusiji, gdje je Australija otišla nakon što je Jedinak u uzvratnom dvoboju dodatnih kvalifikacija postigao tri pogotka protiv Hondurasa.</p><p>U srpnju prošle godine je napustio Aston Villu i od tada je bio bez kluba. Nekoliko klubova australske A-lige je pokazalo interes za angažmanom defenzivnog veznog igrača, ali je Jedinak nakon jednogodišnje igračke stanke odlučio krenuti drugm putem.</p><p>"Želim zahvaliti svim klubovima za koje sam igrao i koji su mi omogućili da ih predstavljam. Treneri, osoblje, suigrači, navijači, svi ste odigrali svoju ulogu i za to vam zahvaljujem... Sad je vrijeme za novo poglavlje", objavio je Jedinak u poruci na društvenim mrežama.</p><p>Jedinak je kao 19-godišnjak stigao u Varteks, ali u Varaždinu nije dobio pravu priliku. Odigrao je tek dvije utakmice u kvalifikacijama za Kup UEFA i nakon godine i pol provedene u Varaždinu vratio se u Sydney.</p><p>U Europu je ponovno došao u siječnju 2009. te sljedeće dvije i pol godine proveo igrajući za turske prvoligaše Genclerbirligi i Antalyaspor. U kolovozu 2011. prešao je u Crystal Palace s kojim je prve dvije sezone proveo u engleskoj drugoj ligi (Championshipu), a potom četiri sezone nastupao u Premier ligi.</p><p>Posljednje tri sezone igračke karijere proveo je u Aston Villi, s kojom je 2018. došao do finala doigravanja za ulazak u Premier ligu, a prošle godine izborio povratak u elitni razred engleskog klupskog nogometa.</p><p>Bio je kapetan Australije na svjetskim prvenstvima 2014. u Brazilu i 2018. u Rusiji na kojima je u šest utakmica postigao tri pogotka.</p>