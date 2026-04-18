Australski nogometaš hrvatskih korijena ljubi zamamnu plavušu

Ivan Soldo zvijezda je australskog nogometa, a partnerica Chelsea Becirevic poznata je na društvenim mrežama. Chelsea se ne libi pokazati vitku figuru golišavim fotografijama, čime oduševljava vjerne pratitelje
Ivan Soldo zvijezda je australskog nogometa, a partnerica Chelsea Becirevic poznata je na društvenim mrežama. Chelsea se ne libi pokazati vitku figuru golišavim fotografijama, čime oduševljava vjerne pratitelje
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Ivan Soldo zvijezda je australskog nogometa, a partnerica Chelsea Becirevic poznata je na društvenim mrežama. Chelsea se ne libi pokazati vitku figuru golišavim fotografijama, čime oduševljava vjerne pratitelje |
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Ivan Soldo zvijezda je australskog nogometa, a partnerica Chelsea Becirevic poznata je na društvenim mrežama. Chelsea se ne libi pokazati vitku figuru golišavim fotografijama, čime oduševljava vjerne pratitelje
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Chelsea je u vezi s Ivanom Soldom, profesionalnim AFL igračem koji trenutačno nastupa za Port Adelaide
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Soldo, viši od dva metra i poznat kao jedan od ključnih ruckmana u ligi, već godinama gradi uspješnu sportsku karijeru
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Zajedno su od 2022., a na društvenim mrežama ne libe se podijeliti luksuzne trenutke iz svog života
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Chelsea je bivša stjuardesa, a danas je influencerica sa preko 100.000 pratitelja na društvenim mrežama
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Prema pisanju stranih medija, oboje vuku korijene s Balkana, a Ivanovi roditelji se zovu Nevenko i Slavica
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