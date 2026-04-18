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FOTO: CHELSEA BECIREVIC

Australski nogometaš hrvatskih korijena ljubi zamamnu plavušu

Ivan Soldo zvijezda je australskog nogometa, a partnerica Chelsea Becirevic poznata je na društvenim mrežama. Chelsea se ne libi pokazati vitku figuru golišavim fotografijama, čime oduševljava vjerne pratitelje
Australski nogometaš hrvatskih korijena ljubi zamamnu plavušu
Ivan Soldo zvijezda je australskog nogometa, a partnerica Chelsea Becirevic poznata je na društvenim mrežama. Chelsea se ne libi pokazati vitku figuru golišavim fotografijama, čime oduševljava vjerne pratitelje | Foto: Instagram
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Ivan Soldo zvijezda je australskog nogometa, a partnerica Chelsea Becirevic poznata je na društvenim mrežama. Chelsea se ne libi pokazati vitku figuru golišavim fotografijama, čime oduševljava vjerne pratitelje | Foto: Instagram
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