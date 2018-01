Austrijanci su grudama gađali Kristoffersena za vrijeme utrke

Noćni slalom za skijaše u Schladmingu jedna je od najposjećenijih utrka Svjetskoga skijaškog kupa, a koliko je Austrijancima stalo da u utorak pobijedi njihov najjači adut Marcel Hirscher najbolje pokazuje skandalozni potez za vrijeme vožnje Henrika Kristoffersena.

Naime, dok se Norvežanin spuštao stazom kao drugoplasirani iz prve vožnje, kraj njega je proletjelo nekoliko gruda. Srećom, nisu ga pogodile, no svakako ih je primijetio i to je dao do znanja kad je, nakon maestralne vožnje, s 1,74 sekundi prednosti došao u vodstvo. Gestikulirao je televizijskim gledateljima da su ga gađali grudama i bio je, očekivano, jako ljut.

- Gađanje grudama nije dozvoljeno - povikao je.

- To je stvarno smiješno. Vidio sam kako su me gađali grudama, to se ne čini. Može biti jako opasno ako vas pogodi u lice. Nikad nisam vidio ništa slično - kazao je Henrik za norvešku televiziju NRK.

Hirscher je na koncu izdržao silan pritisak publike i s 39 stotinki prednosti pred Kristoffersenom doskijao do 54. pobjede u karijeri.

- Publika je bila fantastična. Ali među njih 55.000 gledatelja petero su idioti. Sramim se što su to učinili - jasan je bio Marcel, koji se izjednačio s legendarnim sunarodnjakom Hermannom Maierom na drugom mjestu svih vremena po broju pobjeda u Svjetskom kupu.

Ispred njega ostao je još samo Šveđanin Ingemar Stenmark.

- To je nevjerojatno, san mi se ostvario. Nikad nisam skijao u Schladmingu s toliko emosija. Osjećaji su poput onih na Svjetskom prvenstvu 2013.