Austrijski mediji slave: Jedan od najvećih uspjeha u povijesti! Pajovič: Ovo je nevjerojatno...

Hrvatska rukometna reprezentacija došla je do boda u drugom kolu grupne faze Europskog prvenstva. Nismo uspjeli nastaviti pobjednički niz i Austrijanci su se pokazali kao ozbiljan protivnik i došli do velikog boda 28-28. Ipak, ne udaljava to Hrvatsku puno od druge faze natjecanja.

Austrijski mediji s oduševljenjem su dočekali ovaj remi i o njemu pišu kao o jednom od najvećih uspjeha u povijesti rukometne reprezentacije.

- Rukometaši Austrije nakon žestoke borbe izvukli su iznenađujući remi (28-28) u nedjelju protiv izrazito favoriziranih Hrvata na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. U Mannheimu su Mykola Bilyk i društvo požrtvovnom igrom postigli da slab ulazak u utakmicu na kraju ostane zaboravljen te su na kraju slavili i došli do jednog od najvećih uspjeha u povijesti rukometne reprezentacije - piše austrijski Sky Sports.

- Hrvatska je nastavila gdje je stala protiv Španjolske. Imali su glasnu potporu većine od 13 tisuća gledatelja na stadionu. Nakon manje od četiri minute vodili su 5-1 i gazili Austriju. Međutim, momčad je ostala mirna, staložena u obrani, aktivna u napadu, a mogli su računati i na golmana - piše Kleine Zeitung.

Foto: KAI PFAFFENBACH

Kronen Zeitung piše vrlo slično:

- Hrabra igra naše reprezentacije dovela nas je do velikog boda i jednog od najvećih uspjeha u povijesti reprezentacije.

Austrija u posljednjem kolu igra protiv Španjolske i remi joj je dovoljan da se plasira u drugi krug natjecanja.

- Zadnjih 15 minuta, moram reći da, uf, teško objasniti emocije, šansa tu, šansa tamo, ali moram čestitati dečkima. Dobili smo bod u obrani, 6-0 je bila dobra, slabo smo počeli, znali smo da ćemo imati s obranom Hrvatske 6-0 probleme, kad smo uveli 7-6 približili smo se. Stalno smo lovili, moram im čestitati. Kad uzmeš bod protiv ovakve Hrvatske, nevjerojatno - komentirao je nakon remija izbornik Austrije, Slovenac Aleš Pajovič.