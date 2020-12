Počelo je pobjedom protiv Mađarske. U svlačionici kaos, ludnica, pjesma, a s mobitela se čuje “Gubili su jači, veći, na kraju se karte slažu, ja ih nisam znao birati... Da je duša od papira, ne bi tada bila za te vezana, nikada...”.





Tako je, kažemo, počelo. Uz Jolinu “Dušu od papira” pale su i aktualne europske prvakinje Nizozemke, pa Rumunjke, a pale su i Njemice, koje do utorka nikad nismo pobijedili u službenim utakmicama.

- Oduševljen sam našim djevojkama, našim heroinama, uz koje danas živi cijela Hrvatska. Pratim li ih? Ma skačem i navijam iz sveg srca uz njihove utakmice. Tako je bilo do sada, tako će biti i dalje. Odmah sam im poslije pobjede protiv Njemačke snimio i poslao jedan video, dan poslije sam im snimio još jedan. Ma snimit ću ih koliko god treba, sve za njih - kaže simpatični i popularni glazbenik Jole.

Naravno, djevojkama je bilo izuzetno drago kad su primile video i poruku od Jole.

- Meni je čak nevjerojatno što te cure rade, način na koji se bore i igraju za Hrvatsku. Mislim da su one u ovim teškim trenucima, u ovoj vrlo čudnoj godini, svojim igrama, ali i pristupom, razveselile cijelu naciju. Oduševljen sam svima njima, u meni će do samoga kraja turnira imati najvećeg navijača - iskreno kaže Jole.





A do kraja turnira ostale su još samo dvije utakmice. Pobijedimo li samo jednu, imat ćemo medalju, prvu u povijesti hrvatskog ženskog reprezentativnog rukometa. A ta jedna dobro bi sjela već u petak protiv Francuske. A onda, pogađate. Kaos, ludnica, pjesma. I “Duša od papira”.



- Strašno sam ponosan što poslije utakmice u velikom slavlju pjevaju i moje pjesme. Mislim da je svakom navijaču užitak gledati te prekrasne scene iz svlačionice. A to što pjevaju moje pjesme? Ma dajte, to je nevjerojatna čast, to je neopisivo. Sjetite se, tako su reprezentativci kao svoju himnu prisvojili ‘Morsku vilu’ Daleke obale, evo vidim da je glavni hit među našim rukometašicama moja ‘Duša od papira’. Nemam riječi, baš sam ponosan.

I mi smo. Ponosna je cijela domovina jer djevojke su pokazale kako se bori kad te svi otpišu, kad vam nitko ne daje ni gram izgleda da nešto napravite. A onda kod nas proradi inat. A tad se čuvajte.

- Moja poruka našim curama? Kao prvo, hvala vam na svemu. Oduševile ste nas, cijela Hrvatska je uz vas. A sada do kraja turnira, samo jako, samo naprijed. Želim vam svu sreću, uživajte i kao do sada, dajte sve od sebe. Veselite se, smijte se, pjevajte i plešite, a kasnije ću, ako treba, ja pjevati za vas. Sretno - završio je Jole.

Tko zna, izbore li finale, možda u Dansku doleti i Jole. Kao Grdović u Rusiju “vatrenima”. Uostalom, sad i on pjeva s njima. Ma pjevamo svi...

