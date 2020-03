Roma ne ide u Sevillu: Odbili im dozvolu za slijetanje aviona!

Korona virus svakodnevno radi sve veće probleme europskom nogometu. Sevilla i Roma su se trebali u četvrtak sastati u osmini finala Europske lige, ali ta se utakmica u zakazanom terminu neće odigrati. Naime, španjolske vlasti nisu izdale dozvolu da avion (s igračima Rome) iz Italije sleti u Španjolsku.

Čelnici talijanskog prvoligaša planirali su na sve načine stići do Seville, njihov je plan bio letjeti za portugalski Faro, pa od tamo autobusom preći dvjestotinjak kilometara kako bi stigli do Andaluzije. No, na koncu su izdali službeno priopćenje, poručili kako na taj način ne misle ići na utakmicu. I ostat će u Rimu. Pitanje je kako će na sve ovo reagirati Uefa.

Talijanski mediji navode kako neki igrači Seville ne žele igrati protiv Rome, te da su o tome već obavijestili čelnike svoga kluba. I Europska liga postaje sve veći problem za Uefu, iz Getafe su već poručili kako nemaju namjeru krenuti za Milano na utakmicu s Intera, već su se spremni i povući iz tog natjecanja. Zdravlje je ipak na prvom mjestu...

🔴Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC