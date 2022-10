Awaziem je lijepa priča za koju još ne znamo kako će završiti...

Je li Hajduk napokon pogodio ili će Chidozie Awaziem postati još jedna lijepa priča koja neće završiti "happy endom", kao ni mnoge prije nje? Iz današnje perspektive gledano, pa čak i ako uzmemo u obzir neke njegove pogreške koje su Hajduk stajale bodova, može se konstatirati kako je nigerijski stoper potvrdio očekivanja da će biti pojačanje za ovu momčad te da bi otkup njegova ugovora bio dobra vijest za klub. No hoće li se Hajduk odlučiti na taj potez te još važnije hoće li imati dovoljno novca, pitanja su za sada bez odgovora.

- Pitajte me u travnju – kazao je nedavno na tu temu sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius, pretpostavljajući valjda da će i tada sjediti u fotelji sportskog direktora Hajduka.

Bilo kako bilo, Awaziem za sada izgleda jako dobro, i to ne samo u obavljanju obrambenih zadaća, nego i napadačkih, u prekidima. U 12 nastupa upisao je tri gola i asistenciju, što je dobrodošla pomoć neefikasnim napadačima. No jednako dobro u prvim utakmicama na Poljudu izgledali su primjerice Francisco Ferro i Borja Lopez koji su stigli s pečatima Benfice i Barcelone u igračkim putovnicama, pa su se nakon početnih bljeskova uklopili u sivilo ostatka momčadi i rezultata te vrlo brzo pali u zaborav.

U zadnjih pet sezona Hajduk je na tržištu redovito tražio stopere, jednoga ili više. Uoči ove sezone doveli su Awaziema i Borevkovića, uoči prošle Eleza, Ferra i Katića, ranije Simića, Mujakića i Dimitrova, pa Vučura, Svatoka i Mikulića, Lopeza i Carbonierija, Ćosića, Terzieva i Bilyija... Vojska stopera prodefilirala je u zadnjih 6-7 sezona Poljudom, na njih je utrošen silan novac, a gotovo da nitko nije ostavio ozbiljniji trag i opravdao dolazak i ukazano povjerenje. U isto vrijeme u njihovoj sjeni razvijali su se i bez prave prilike u svijet odlazili mladi stoperi poput Ardiana Ismajlija i Marija Vuškovića, koji su na odlasku ostavili izdašne odštete i danas igraju na vrlo ozbiljnom nivou, a teško se oteti dojmu da uz pravu priliku i podršku ne bi više od većina nabrojanih stranaca napravili i Antonio Milić, Stipe Radić, Petar Bosančić, Lorenzo Šimić... kojima je zajedničko to što su s Poljuda otišli prerano i bez prave prilike da zaigraju u kontinuitetu. Niti je Hajduk pomogao njima, a niti oni Hajduku...

No vratimo se Awaziemu i njegovoj budućnosti na Poljudu. Pitanje svih pitanja je može li ga Hajduk otkupiti i kolika je uopće otkupna cijena koju moraju za njega platiti Boavisti. Službenih informacija nema, a one neslužbene poklapaju se s informacijama iz portugalskih izvora koje kažu kako je dogovorena otkupna cijena od oko 2 milijuna eura. Awaziem je pod ugovorom s Boavistom do ljeta 2025. godine, a već je bio na posudbama u Nantesu, Rizesporu, Leganesu, Boavisti koja ga je otkupila i proslijedila u Alanyaspor, a sada i u Hajduk.

Činjenica da su njegov otkup prošlog ljeta platili 5 milijuna eura, kao i da je njegova cijena na nogometnom tržištu otprilike slična tom iznosu, sugerira i da bi otkupna cijena morala biti visoka, ali dobra je vijest da su Portugalci upali u financijske probleme te da su zbog toga i spustili cijenu otkupa. Ako je ona doista postavljena na dva milijuna eura, to ne znači da Boavista neće pristati i na nešto manji iznos uz postotak od idućeg transfera, jer u Awaziemu ima potencijala. U najboljim je godinama, dobiva pozive nacionalne selekcije, i ne manje važno, ima i portugalsku putovnicu što znači da ne opterećuje kvotu stranaca. No pitanje je može li Hajduk platiti i diskontnu cijenu kad je i sam u financijskim problemima.

Otkup ugovora i zadržavanje na Poljudu bila bi dakako najbolja, ali na žalost i najmanje izgledna opcija, jer Hajduk trenutno nema novac za njegov otkup. Mogu li ga otkupiti i odmah transferirati u neki bogatiji klub i na njemu nešto zaraditi, to je također otvoreno pitanje. Bilo bi to sjajno, ali nismo vidjeli baš puno takvih scenarija do sada. Definitivno najgora opcija bila bi da se Awaziem vrati u Boavistu, to bi značilo da je Hajduk po tko zna koji put besplatno razvijao nečijeg igrača, umjesto svojih talenata kojih i te kako ima. Dominik Prpić i Luka Vušković već kucaju na vrata prve momčadi.

