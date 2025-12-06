'Axlu Roseu sam sredio da maše ciljnom zastavom, Max je čudo, ali najveće šanse dajem Norrisu'

Ljubitelji oktana s nestrpljenjem iščekuje Veliku nagradu Abu Dhabija, 24. i posljednju postaju sezone koja će u nedjelju, 7. prosinca, okruniti novog svjetskog prvaka. Nakon 23 uzbudljive utrke, sve se svelo na spektakularnu završnicu pod svjetlima staze Yas Marina, a po prvi put u 15 godina, čak tri vozača ulaze u finale s matematičkim šansama za osvajanje najprestižnijeg trofeja u motorsportu.

Ulozi su ogromni. Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) i Oscar Piastri (McLaren) vodili su epsku bitku tijekom cijele godine, a sada ih dijeli samo 16 bodova. Norris u Abu Dhabi stiže kao lider s 408 bodova, Verstappen je drugi s 396, a Piastri vreba iz prikrajka s 392 boda. Prvenstvo će se odlučivati u posljednjoj utrci, što se nije dogodilo od kontroverznog finala na istoj stazi 2021. godine.

Borba za F1 prvaka

Foto: Sofascore za 24sata

Norris u rukama drži najbolju poziciju. Kalkulacija je za njega jasna: ako utrku završi na postolju, odnosno među prva tri, osvojit će svoj prvi naslov svjetskog prvaka, bez obzira na to što naprave Verstappen i Piastri. Norris ima priliku postati 11. Britanac koji je osvojio titulu, kao i prvi vozač McLarena kojem je to pošlo za rukom od Lewisa Hamiltona 2008. godine.

Ipak, momentum je na strani četverostrukog uzastopnog prvaka Maxa Verstappena. Nizozemac je napravio jedan od najvećih povrataka u povijesti Formule 1 smanjivši zaostatak od čak 104 boda u posljednjih osam utrka, u kojima je ostvario pet pobjeda. U Abu Dhabi stiže s dvije pobjede zaredom i nevjerojatnim samopouzdanjem, a na Yas Marini je slavio u posljednje četiri od pet utrka. Ako osvoji i peti naslov u nizu, izjednačit će se s Michaelom Schumacherom kao jedini vozač kojem je to pošlo za rukom.

Povodom finala u Abu Dhabiju tražili smo dojmove od čovjeka koji je nerijetko u samom središtu radnje, riječ je o Davorinu Štetneru (44) hrvatskom poduzetniku i članu FIA-je (svjetski automobilistički savez) te čelnom čovjeku projekta izgradnje međunarodne trkaće staze Croatia Ring, koji ima bogato iskustvo iz paddocka Formule 1.

- Max je čudo. I dalje smatram da vjerojatno ima najsnažniju mentalnu snagu i borbenost na gridu. Iskreno, veseli me što se uključio u borbu za naslov. To je donijelo veliku neizvjesnost i draž ionako odličnoj sezoni Formuli 1. Najveće šanse ipak dajem Landu Norrisu jer ima veliku bodovnu prednost, a i najbolje ga znam od svih vozača i želim mu taj prvi naslov - rekao nam je Štetner, koji je bio i predsjednik Hrvatskog auto i karting saveza od 2019. do 2024.

Foto: Hasan Bratić

Foto: Osobna arhiva

Od favorita do autsajdera

Kao autsajder u utrku ulazi Australac Oscar Piastri. Iako je vodio veći dio sezone, nekoliko lošijih rezultata u drugom dijelu dovelo ga je u tešku poziciju. No, sedam pobjeda i šest pole positiona ove sezone pokazuju da ga se nikako ne smije otpisati. Statistika na stazi Yas Marina otkriva jedan nevjerojatan podatak: pobjednik posljednjih deset utrka u Abu Dhabiju bio je vozač koji je startao s pole positiona. To subotnje kvalifikacije (15 sati po našem vremenu) čini možda i najvažnijima u cijeloj sezoni.

Osim čiste brzine, u igri bi mogle biti i taktičke igre. Mnogi se pitaju hoće li Verstappen, ako dođe u vodstvo, pokušati usporiti utrku i "nabiti" Norrisa na vozače iza sebe, kao što je to Hamilton radio Rosbergu u finalu 2016. godine.

Najveći upitnik stoji nad McLarenom. Što ako se dogodi scenarij u kojem Verstappen vodi, Piastri je treći, a Norris četvrti – rezultat koji bi naslov donio Nizozemcu? Bi li momčad naredila Piastriju da propusti momčadskog kolegu i tako mu osigura titulu?

Foto: Jakub Porzycki/REUTERS

Takva odluka bila bi u suprotnosti s njihovom filozofijom, ali ulog je jednostavno prevelik. Štetner smatra kako je odnos snaga između vozača u ekipi iz Wokinga ponekad bio "nejasan", ali da je to možda otišlo na ruku gledatelja.

- Mislim da je McLaren u određenim trenucima sezone pogriješio u nejasnom stavu prvog i drugog vozača. Međutim, možda je ovako i bolje, jer oba vozača mogu osvojiti titulu u zadnjoj utrci. Između ostalog, zaboravljamo da vozači možda imaju ugovor koji brani status prvog i drugog vozača! - ističe Štetner, kojeg smo pitali je li moguć "potres" u McLarenu u slučaju debakla u prvenstvu vozača.

- Dominantno su osvojili prvenstvo konstruktora i to im je, kao ekipi, bio imperativ u ovoj sezoni. Stoga, nema razloga za ikakve kazne. U nekoliko sam navrata ove godine pričao s Andreom Stellom (šef McLarena, op. a.), nisu očekivali baš ovakvu dominantu formu ove sezone, tako da mogu biti jako zadovoljni - kaže naš sugovornik.

Ovu sezonu obilježio je i naprasni otkaz Christiana Hornera, koji je bio, donedavno, prvi i jedini šef Red Bullove F1 ekipe. Horner je ljetos razriješen te dužnosti uz ogromnu otpremninu, a Verstappen se u drugoj polovici sezone vratio u borbu za naslov. Pisalo se i pričalo kako je jedan od razloga njegova odlaska bio napeti odnos s Josom Verstappenom, ocem F1 prvaka Maxa. Pitali smo Štetnera, koji je akciju na stazi znao pratiti iz Red Bullove garaže, kako je Hornerov odlazak utjecao na ekipu.

Foto: Oracle Red Bull Racing

- Dogodila se trenutna promjena mentaliteta. Poznajem Laurenta Mekiesa (novi šef Red Bulla, op. a.) i radi se o jako pozitivnoj i stručnoj osobi koja je svojim pristupom uvelike doprinjela ovakvom razvoju situacije i iskreno sam sretan zbog njega. Stvari oko Hornera počele su opterećivati tim iz utrke u utrku, ali neka dublja razmišljanja sačuvao bih za sebe. Samo ću dometnuti da je Jos Verstappen jako prisutan uz Maxa i njegov utjecaj je nezanemariv - komentirao je Štetner.

Štetner smatra kako Verstappen "sigurno zaslužuje" još titula, ali ističe kako je F1 nemilosrdan sport u kojem obično pobjeđuju najbolji inženjeri, a ne nužno najbolji vozači.

- Vidimo i sami ako imaš loš bolid i još te zaobiđe sreća... Badava ti sav talent - komentirao je, a zatim se osvrnuo na doživljaje iz F1 'paddocka'.

Foto: Hasan Bratić

- Ove sam godine, mislim, bio na šest ili sedam utrka. Nakon provedenih 15 godina u F1 paddocku, mnogo je tu poznatih ljudi i druženja. U biti, čitav je paddock 1000 do 1500 ljudi koji stalnu putuju po svijetu i međusobno se poznavaju.

Monako, Azerbajdžan, Las Vegas... Štetnera smo pitali koja mu je utrka ove godine ostala u posebnom pamćenju.

- Izdvojio bih Mađarsku, gdje mi je gost bio pjevač Guns N' Rosesa Axl Rose kojem sam uspio "srediti" i da maše ciljnom zastavom. To je uživo gledalo preko 100 milijuna ljudi, tako da je za nas obojicu to bio veliki trenutak. Atmosfera je možda najbolja u Monzi i Meksiku, ali svaka utrka ima svoju draž! - zaključio je Štetner.

Foto: Osobna arhiva

Foto: Zoran Živkov

Foto: Aston Martin F1 Team