Imao sam i druge ponude iz Europe, ali sam se odlučio za Varaždin. I nisam pogriješio. U slobodno vrijeme igram PlayStation i pratim borilačke sportove, rekao nam je Rufat Abdullazade
Azer u Varaždinu: Oduševila me purica s mlincima, a sad dalje istražujem vašu lokalnu kuhinju
Rufat Abdullazade (24) stigao je u Varaždin prije mjesec dana. Krilni ofenzivni veznjak brzo se uklopio u sustav rada trenera Nikole Šafarića i u dosadašnjem dijelu prvenstva zaigrao je dva puta. Živ, okomit, vrlo energičan pravio je pomutnju kad je ulazio.
