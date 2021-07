Hrvatska nogometna reprezentacija završila je nastup na Europskom prvenstvu u osmini finala porazom od Španjolske 5-3 nakon produžetaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski navijači u Kopenhagenu

'Vatreni' su u Kopenhagenu poveli u 20. minuti autogolom Pedrija nakon pogreške španjolskog golmana Unaija Simona.

Sarabia je u 38. minuti zabio za izjednačenje, a u 57. minuti Cesar Azpilicueta zabio je za 2-1. Vodstvo je povećao Ferran Torres u 77. minuti, a onda se ukazao Mislav Oršić koji je Hrvatskoj dao tračak nade pet minuta prije kraja zabivši za 3-2. Rezultat je poravnao Mario Pašalić na asistenciju Oršića nakon čega je krenula ludnica na tribinama.

Azpilicueta se u intervjuu za španjolske medije osvrnuo na posljednje minute susreta prije produžetaka u kojima su Morata i Oyarzabal u konačnici odveli Španjolsku u četvrtfinale.

- Na otvaranju utakmice primili smo gol, a da oni nisu ni zapucali prema našim vratima. Međutim, dobro smo reagirali i izjednačili do poluvremena. U nastavku smo pobjegli na 3-1. Mislim da smo mentalno bili iscrpljeni u tim trenucima te se nismo snašli na najbolji način. Vratili su se i većina je pomislila tada da će Hrvatska pobijediti. Izgledali su bolje kao i na početku prvog produžetka, ali dogodilo se suprotno - rekao je španjolski reprezentativac.

Iako je Španjolska dominirala gotovo 80 minuta, Hrvatska je u samoj završnici susreta uspjela izboriti produžetke, ali ne i prolazak u daljnju fazu natjecanja. Branič Chelseaja osvrnuo se i na taktiku španjolskog izbornika Luisa Enriquea.

- Ima svoju filozofiju igre od prve do 90 minute. Demonstrirano je to protiv Hrvatske, ali na loš način. Kad smo imali 3-1, prepustili smo im loptu. Prije produžetaka trener je to naglasio pa smo opet preuzeli kontrolu nad posjedom i zbog toga smo uspjeli slaviti. To je naša igra - zaključio je Azpilicueta.