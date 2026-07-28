'Azzurri' imaju novog izbornika

Poznati talijanski insajder Fabrizio Romano na svojim društvenim mrežama objavio je da talijanska nogometna reprezentacija ima novog izbornika. Vraća se Roberto Mancini.

🚨🇮🇹 BREAKING: Italy have appointed Claudio Ranieri as new technical director, here we go!



Ranieri will be the new strong man of the Federation, decision made. 🫱🏻‍🫲🏼



🆕 Roberto Mancini new head coach.

🆕 Claudio Ranieri new technical director. pic.twitter.com/uloqWwG7gh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2026

On će zamijeniti Gennara Gattusa, koji je napustio dužnost u travnju nakon poraza od Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, što je bio treći put zaredom da se četverostruki svjetski prvaci nisu uspjeli plasirati na to veliko natjecanje.

Talijanski mediji prenijeli su da je predsjednik Talijanskog nogometnog saveza (FIGC) Giovanni Malagò objavio imenovanje tijekom sastanka Saveznog vijeća talijanske nogometne federacije, rekavši: - Mancini je izbornik!

Mancini (61) predvodio je Italiju do naslova europskog prvaka 2021. godine.

Šezdesetjednogodišnji Mancini predvodio je Italiju do naslova europskog prvaka 2021. godine. Vodio je Italiju u 58 utakmica tijekom svog prvog mandata, a na klupskoj razini trenirao je Inter iz Milana, Fiorentinu i Manchester City gdje je proveo tri godine i doveo ga do prvog naslova prvaka Premier lige u sezoni 2011./2012.

Na korak od izborničke pozicije bio je Andrea Pirlo, ali je zbog kontroverznog sponzorskog ugovora s ruskom kladionicom u zadnji trenutak ostao bez imenovanja, nakon čega su uslijedile i ostavke Paola Maldinija i Leonarda u Talijanskom nogometnom savezu.

Dodajmo da će iskusni Cludio Ranieri biti novi tehnički direktor reprezentacije.