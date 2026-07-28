Obavijesti

Sport

Komentari 0
POVRATAK

'Azzurri' imaju novog izbornika

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
'Azzurri' imaju novog izbornika
Foto: Alessandro Garofalo
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

On će zamijeniti Gennara Gattusa, koji je napustio dužnost u travnju nakon poraza od Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo

Admiral

Poznati talijanski insajder Fabrizio Romano na svojim društvenim mrežama objavio je da talijanska nogometna reprezentacija ima novog izbornika. Vraća se Roberto Mancini

On će zamijeniti Gennara Gattusa, koji je napustio dužnost u travnju nakon poraza od Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, što je bio treći put zaredom da se četverostruki svjetski prvaci nisu uspjeli plasirati na to veliko natjecanje.

Talijanski mediji prenijeli su da je predsjednik Talijanskog nogometnog saveza (FIGC) Giovanni Malagò objavio imenovanje tijekom sastanka Saveznog vijeća talijanske nogometne federacije, rekavši: - Mancini je izbornik!

Mancini (61) predvodio je Italiju do naslova europskog prvaka 2021. godine. 

Šezdesetjednogodišnji Mancini predvodio je Italiju do naslova europskog prvaka 2021. godine. Vodio je Italiju u 58 utakmica tijekom svog prvog mandata, a na klupskoj razini trenirao je Inter iz Milana, Fiorentinu i Manchester City gdje je proveo tri godine i doveo ga do prvog naslova prvaka Premier lige u sezoni 2011./2012.

Na korak od izborničke pozicije bio je Andrea Pirlo, ali je zbog kontroverznog sponzorskog ugovora s ruskom kladionicom u zadnji trenutak ostao bez imenovanja, nakon čega su uslijedile i ostavke Paola Maldinija i Leonarda u Talijanskom nogometnom savezu.

Dodajmo da će iskusni Cludio Ranieri biti novi tehnički direktor reprezentacije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Liverpool lovi veliku zvijezdu PSG-a, Dinamo dobio odbijenicu za Francuza
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Liverpool lovi veliku zvijezdu PSG-a, Dinamo dobio odbijenicu za Francuza

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?
FOTO 'TKO NIJE ZUMIRAO, LAŽE' Diletta stavila obline na izvol'te
SPORTSKA NOVINARKA JE HIT

FOTO 'TKO NIJE ZUMIRAO, LAŽE' Diletta stavila obline na izvol'te

Talijanska sportska novinarka Diletta Leotta, svjetski poznato lice Serie A, opet je zapalila Instagram: luksuzna vila na Comu, obiteljska idila i fotka koja je sve natjerala na zumiranje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026