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LARISSA RIQUELME

FOTO Razuzdana Paragvajka čeka početak Svjetskog. Bila je hit u Africi, evo čime se sad bavi

Larissa Riquelme, nekad najpoznatija navijačica svijeta iz 2010., danas je obrazovana sportska komentatorica koja prati paragvajsku reprezentaciju i gradi novu karijeru u novinarstvu
FOTO Razuzdana Paragvajka čeka početak Svjetskog. Bila je hit u Africi, evo čime se sad bavi
Tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu 2010. godine u Južnoj Africi, jedna je slika obišla svijet brže od bilo kojeg gola – ona paragvajske navijačice Larisse Riquelme s mobitelom smještenim u dekolteu | Foto: Instagram
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Tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu 2010. godine u Južnoj Africi, jedna je slika obišla svijet brže od bilo kojeg gola – ona paragvajske navijačice Larisse Riquelme s mobitelom smještenim u dekolteu | Foto: Instagram
Komentari 33

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