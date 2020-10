Alen je Irca poslao na spavanje! 'A vi kritičari, samo nastavite'

<p>Hrvatski teškaš <strong>Alen Babić</strong> (29) nastavio je besprijekoran put na startu profesionalne boksačke karijere. Pobijedio je u Marshall Areni u Milton Keynesu u Engleskoj irskog borca <strong>Nialla Kennedyja</strong> (36) prekidom u trećoj rundi. To mu je peta pobjeda u petom profi meču.</p><p>- Lako ga je bilo udarati, nisam morao ubaciti u višu razinu. Imao sam u nogama 15 ovakvih rundi. Nije bio nokaut nego prekid, nije bilo dobro, ali nema veze - rekao je Babić nakon meča.</p><p>Zapravo je činjenica što je Kennedy, nedorastao protivnik Hrvatu, uspio izdržati dvije cijele runde. Rušio ga je prvi put u drugoj, a onda još jednom u trećoj serijom udaraca. Nakon novog naleta sudac nije htio dopustiti Babiću da ozbiljnije ozlijedi Kennedyja i prekinuo je meč.</p><p>- Kritičari? Pa zbog toga sam tu. Zbog toga ću se poboljšati. Želim nastaviti pobjeđivati, da mogu imao bih 10 nokauta zaredom. Ali eto, samo vi nastavite, budite moja vojska - rekao je "Savage" Babić za kamere DAZN-a nakon meča.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://net.hr/sport/klub-boraca/video-pogledajte-tu-njegovu-ludost-prilikom-napada-ovako-je-demolirao-suparnika-obratite-pozornost-na-jedan-detalj/" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p>Više od same Babićeve borbe u Engleskoj odjeknula je Alenova izjava uoči meča. Sky Sports mu je na mobitelu pustio videoporuku <strong>Filipa Hrgovića</strong>, u kojoj mu je Hrga, između ostaloga, poručio:</p><p>- Ako ovako nastaviš, nećeš dobiti šansu ni razgovarati sa mnom!</p><p>Babić je pogledao poruku pa poludio:</p><p>- Pa imam priliku razgovarati s tobom sad. J**i se! Sj**at ću i tebe i tvoj tim! Sad bih razbio mobitel da je moj - govorio je pružajući pametni telefon natrag novinaru:</p><p>- Uzmi to i makni mi ga s očiju! Ma on je klasični nasilnik, ali s njima se bavim cijeli život. Dobit će on svoje - nije se zaustavljao Alen.</p><p>A onda je opet zaigrao na kartu Hrgovićevih suparnika:</p><p>- Ja se borim sa stotim na rang listi, prošli suparnik mi je bio 61. A njegov je bio 680.! Hrgović je sramota! Treba zabraniti takve borbe, nokautirao je čovjeka koji je pet dana prije prihvatio borbu. Dali su mu nešto eura i nokautirao ga je. Kakav je to čovjek?!</p><p>Iako je "trash talk" uobičajen u (borilačkim) sportovima, ni jedan slavniji hrvatski borac nije se ugledao na jezičave strane. Dok nije krenulo prepucavanje dvojice Hrvata.</p><p>Bilo kako bilo, mnogi će reći da su pretjerali, ali u boksačkom svijetu to im može samo pomoći. Nakon ovakvih epizoda, i Englezi bi mogli organizirati njihovu borbu i napraviti od nje spektakl.</p><p>Podsjetimo, Hrgović ima omjer 11-0 i po Boxrecu 32. je teškaš svijeta, ali čak šesti izazivač po IBF federaciji. Dok se Babić (5-0) tek probija u vrh i 70. je teškaš svijeta.</p>